Omar De Marchi: "Hace una década que Mendoza no crece ni genera empleo de calidad"

Omar De Marchi: Mendoza estructuralmente tiene dificultades. Hace más de una década que no crece y no genera empleo privado de calidad. Eso repercute en una depresión del sector público, con los peores sueldos docentes de la historia de la provincia, una policía que se cae a pedazos, médicos que emigran a San Luis los fines de semana para hacer guaridas. Ese es el contexto en el que creamos La Unión Mendocina (LUM), un espacio político nuevo integrado por personas que tenemos experiencia, que es competitivo y trabajamos para ganar las elecciones. Los números empiezan a alumbrar eso. En la provincia existe la necesidad de algo nuevo que no lo brindaba esta grieta que han generado entre Cornejo y La Cámpora. Son mutuamente funcionales y llevaron a la parálisis de la provincia.

P: ¿Puede impactar la última PASO nacional donde ganó Mieli en la provincia, ya que los liberales son parte su espacio?

O.D.M.: LUM se crea para la defensa de la provincia de Mendoza. Tratamos de que las diferencias nacionales no nos dividan. Evidentemente, dentro de los partidos fundacionales está el Partido Libertario y el Partido Demócrata, que a su vez impulsaron a Milei en la provincia, que en Mendoza sacó más de 45%. Hay conexión, lo que no significa que podamos decir que es nuestro candidato. Hay vasos comunicantes.

P: ¿Tiene diálogo con Mieli? ¿Qué opina de su idea de eliminar la coparticipación?

O.D.M.: Hay un diálogo respetuoso, que debe ser lo normal. Pasa que suena raro. Pero un diálogo respetuoso permite construir políticas de Estado. Ocurre que de todo se ha apropiado la grieta, que solo sirve para beneficiar extremos que mantienen paralizada a la provincia. Tengo diálogo, y eso no significa nada. Después, con Milei tengo coincidencias y diferencias. La coparticipación es una situación que tiene que afrontar el país: tenemos un país pobre y pidiendo plata, y provincias que están en equilibrio que tienen plazos fijos. Nación termina haciendo obras municipales por política, y debería concentrarse en grandes obras. Hay que rediscutir la matriz de coparticipación, porque además la distribución tiene que estar atada a índices que tengan que ver con la eficiencia. Un índice distribuidor hoy es la pobreza: mientras más pobre es, más plata recibe. El incentivo tiene que ser al revés.

P: Usted es diputado del PRO, ¿Cómo quedó su relación con los líderes de Juntos por el Cambio?

O.D.M.: Primero, hay que entender que Cambia Mendoza no es un Juntos por el Cambio. Por más que lo hayan vendido de esa manera. Solo lo conforman un sector de la UCR enquistado en el poder más Libres del Sur, que se transformó en una franquicia del cornejismo. Los partidos fundadores están todos en LUM, la Coalición Cívica, el Partido Demócrata, el Partido Federal, el PRO verdadero. Porque nos intervinieron y se quedaron con un sello vacío. Los fundadores están acá. Hay que entender que lo que muchos segmentan a nivel nacional es falso. Dicho esto, tanto Bullrich como Larreta no comprendieron el fenómeno disruptivo y vinieron ambos a levantarle la mano a Cornejo. Hoy no saben cómo hacer para despegarse, porque una derrota sería catastrófica: hicieron que sea una derrota de Juntos por el Cambio. Eso es por no confiar en los dirigentes del interior del país, que conocemos la realidad a fondo. Creen tener bola de cristal desde Buenos Aires.

P: La relación quedó tensa, entonces…

O.D.M.: Sí, está en stand by. Pero no producto de LUM, sino producto de ellos mismos. Generaron una situación tensa por no comprender lo que pasa en Mendoza. Está ocurriendo un proceso similar al que comanda un radical K en Santiago del Estero. Si no dice Basta confluye en un esquema similar. Cornejo es radical K, articuló la fórmula Cristina-Cobos. Hoy la matriz política de la provincia es feudal. El cornejismo avanzó sobre la Justicia. Todo lo que se le achaca a los K en el país lo tiene el cornejismo en Mendoza.

P: Usted fue parte de Cambia Mendoza, ¿en qué momento entendió esto y decidió apartarse?

O.D.M.: Yo hace cuatro años di una interna contra de Suarez, nuestras diferencias son históricas. Nunca integramos el gobierno, los acuerdos electorales no se tradujeron en participación, y menos en cargos. Nunca hubo confluencia en la conducción estratégica. A nivel nacional, la mesa de Juntos se reunía cada 15 días, acá nunca existió una mesa. Los últimos dos años las diferencias fueran estructurales, no podíamos transitar juntos un mismo espacio. Ahora buscamos remontar los cuatro puntos que nos sacó Cornejo en las PASO, que terminaron 25-21.

P: En Cambia Mendoza también hubo 16 puntos de Petri, que perdió con Cornejo. Por lo que dice, va por esos votos ahora.

O.D.M.: Los votos no son del Petri actual. El montó una campaña en contra del gobierno: Mendoza está en pausa ponele play, era lo que decía. A ese votante, que es disconforme del gobierno en su gran mayoría, lo estamos capturando.

P: Se especuló con un acercamiento a intendentes del PJ para captar el voto opositor, ¿es así?

O.D.M.: Tengo diálogo con todos. Hay intendentes opositores que evidentemente han sufrido una discriminación que hace también que quieran tener un acercamiento con un próximo gobierno. En el caso de una distribución objetiva de los recursos, hace que con muchos tengamos una agenda de futuro común. Eso nos aproxima. También hay mucho radicalismo acompañándonos.

P: ¿Cuáles serían sus ejes de gestión si llega a la gobernación?

O.D.M.: Primero, que Mendoza vuelva a crecer. Hay que encender los motores de la economía. Mendoza tiene que volver a ser competitiva, hoy no lo es. Vamos a trabajar en tres ejes. El primero, una revisión de la matriz fiscal, ya que hoy somos una de las cinco provincias con mayor presión. El segundo, una simplificación de la burocracia, mejorar el tamaño del Estado, en la relación entre emprendedor y gobierno. Hoy abrir una verdulería en Mendoza es una carrera de obstáculos. El tercer eje: inversión en infraestructura, se abandonaron caminos secundarios, somos de los peores conectados digitalmente.