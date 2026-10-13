Paros, marchas y protestas: el Gobierno enfrenta una semana de alta conflictividad

Javier Milei afrontará una semana atravesada por conflictos en la salud, el empleo público y la educación. Las medidas de fuerza podrían afectar distintos servicios estatales en todo el país.

El paro de médicos del PAMI comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes, mientras ATE convocó a una huelga nacional para el jueves. Ese día también habrá una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Congreso.

El gobierno de Javier Milei afrontará una semana atravesada por reclamos sindicales, conflictos salariales y movilizaciones que tendrán su punto de mayor concentración el jueves 15 de octubre. El paro nacional de médicos del PAMI , la huelga de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y una nueva Marcha Federal Universitaria conforman una agenda de protestas que podría afectar la atención y distintos servicios públicos, mientras sube el nivel de conflictividad social.

Las medidas responden a reclamos diferentes, aunque comparten un escenario de tensión con la administración nacional: los profesionales del PAMI exigen una actualización de sus honorarios, los estatales reclaman la derogación del DNU 70/23 y la comunidad universitaria exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, mejoras salariales y mayores recursos para las instituciones públicas.

La coincidencia de las convocatorias concentrará buena parte de la conflictividad de la semana en una misma jornada. ATE y las organizaciones universitarias marcharán hacia el Congreso, mientras continúa el paro de los profesionales del PAMI y se mantienen las advertencias sobre posibles interrupciones en servicios públicos.

Aunque cada sector tiene demandas específicas, la sucesión de medidas vuelve a poner en primer plano las tensiones entre el Gobierno y distintos actores sindicales y educativos. La evolución de los reclamos y una eventual respuesta oficial serán determinantes para saber si las protestas se limitan a esta semana o abren una nueva etapa de conflicto.

El conflicto en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) comenzó este martes 13 y se extenderá hasta el viernes 16 de octubre. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y alcanza a médicos de cabecera y odontólogos que atienden a jubilados y pensionados en todo el país.

Los profesionales reclaman una actualización de los honorarios que reciben por cada afiliado. Según los valores difundidos por el sector, los médicos de cabecera perciben $2.700 por paciente, mientras que los odontólogos cobran $374. El pedido apunta a elevar esos montos a $4.500 y $3.000, respectivamente.

La huelga podría afectar las consultas programadas durante las cuatro jornadas, de acuerdo con la adhesión de cada prestador. Por eso, los afiliados deberán consultar con sus profesionales si los turnos previstos se mantienen o deben reprogramarse. La medida se suma a un paro de 72 horas realizado días atrás, en un conflicto que continúa sin una respuesta que satisfaga a los reclamantes.

El paro de médicos en PAMi afectará el servicio.

ATE convoca a un paro nacional y marcha al Congreso

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional de 24 horas el jueves 15 de octubre, con movilizaciones en distintas provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, la organización convocó a concentrarse frente al Congreso de la Nación desde las 13.30.

El sindicato, conducido a nivel nacional por Rodolfo Aguiar, exige la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que introdujo cambios en distintas áreas de la economía y el funcionamiento del Estado. El dirigente cuestionó el alcance de la norma y sostuvo que el Gobierno busca avanzar por decreto sobre materias que, según su posición, deberían debatirse en el Congreso.

La medida tendrá impacto potencial en una amplia variedad de servicios públicos. ATE anticipó que se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales para niños, adolescentes y adultos mayores. También informó que la modalidad de la protesta dependerá de cada provincia.

Entre las áreas que podrían verse afectadas figuran la recolección de residuos, los auxiliares de educación, las tareas de migraciones, los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas, el manejo de incendios forestales, los agentes de tránsito, la CNRT y distintos servicios públicos provinciales y municipales. En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se garantizarán los vuelos sanitarios y de Estado, mientras que PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias durante la jornada, según lo anunciado por el gremio.

ATE sigue con los reclamos contra el gobierno de Mileil.

Marcha Federal Universitaria: reclamo por fondos y salarios

El jueves 15 también se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, con una concentración frente al Congreso desde las 13.30 y convocatorias en distintos puntos del país. La movilización reunirá a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La comunidad académica también exige una recomposición salarial, la actualización de las becas estudiantiles y partidas suficientes para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. La protesta se desarrolla en medio de las diferencias entre el presupuesto proyectado por el Gobierno para 2027 y los recursos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Las universidades salen a las calles otra vez.

Según la información difundida por el CIN, el proyecto oficial contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el organismo reclama $11 billones para sostener el sistema durante el próximo año. La brecha presupuestaria se suma al conflicto por la aplicación de la ley y a las demandas de recomposición de los salarios docentes y no docentes.

La movilización coincidirá con una sesión especial solicitada por bloques opositores en la Cámara de Diputados, que incluirá entre sus temas el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias. De esta manera, el reclamo universitario se cruzará con la agenda parlamentaria y la protesta de los estatales.