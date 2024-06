Patricia Bullrich fustigó al juez Sebastián Casanello por el escándalo de los alimentos: "Se metió la Justicia a hacer de almacenero"

La ministra de Seguridad defendió a Sandra Pettovello y reiteró los cuestionamientos a las organizaciones sociales. "En cada lugar no había ningún alimento vencido", disparó la funcionaria en declaraciones radiales.

En declaraciones a Radio Rivadavia, agregó: "A mí nadie me explica qué pasó. La Policía Federal y la Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y en cada lugar no había ningún alimento vencido".

"La Justicia lo que debe hacer es supervisar si lo que se compró y lo que está es correcto. ¿Qué sabe cómo se reparten los alimentos la Justicia? Nos hicieron salir de urgencia, uno puede cometer un error, meter la pata, ser injusto. Llegar a una zona y nos pueden tomar un camión. No se hacen las cosas así porque la Justicia te obliga", desarrolló.

capital humano tafi viejo alimentos Depósito con alimentos.

Asimismo, en referencia a los fallos del juez federal Sebastián Casanello, la funcionaria planteó: "¿Qué sabe el juez, para no hablar de la Justicia, cómo se reparten los alimentos? Ese juez procesó la semana anterior mandó a indagatoria a una cantidad de gerentes de la pobreza que se robaban los alimentos, y ese mismo juez salió al otro día a decir `repartan los alimentos`, alimentos que no se vencían. Una de cal y una de arena".

"Por qué tengo que salir a repartir por el criterio de un juez y no por una política pública. ¿Qué hace el juez? ¿Hace política con los alimentos? No entiendo. Esto es lo que no podemos aceptar", puntualizó Bullrich luego de que Casanello ordenara al Ministerio de Capital Humano a entregar un plan de reparto de los alimentos, respaldado por la Cámara Federal tras la apelación de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

alimentos Capital Humano (2).JPG

Además, en un mensaje al Poder Judicial la ministra, que admitió estar "furiosa", denunció que "durante 20 años no se les ocurrió hacer ninguna causa contra estos señores distorsionadores", en referencia a los dirigentes sociales, y cuestionó que a tan solo seis meses de gestión libertaria, la Justicia ordenó repartir los alimentos.

"Ningún fiscal lo detuvo para que cuenten la ruta de apriete a los pobres", remarcó. "Ahora que están todos procesados e indagados apareció la Catedral con una mesa de comida, el juez pidiendo que reparta la comida. quiere decir que aparecieron todos a proteger a los gerentes de la pobreza", criticó e ironizó: "El hambre apareció el 10 de diciembre. Estoy furiosa porque no hay que hacer seguidismo de eso, hay que mirar las cosas con un poquitito más de distancia".