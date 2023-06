Patricia Bullrich le ofreció al mendocino Luis Petri ser su compañero de fórmula

En las últimas semanas, se especulaba que la elección de la ex ministra de Seguridad sería completar su fórmula presidencial junto a un dirigente radical con despliegue territorial. Entre ellos, se rumoreaba con el senador nacional de Formosa , Luis Naidenoff , y el presidente de la UCR bonaerense , Maximiliano Abad .

Luis Petri Cornejo Bullrich Suárez.webp Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Luis Petri y Rodolfo Suárez.

Sin embargo, finalmente Patricia Bullrich se decidió por Luis Petri, quien cumplió dos gestiones como diputado nacional. En una de sus gestiones trabajó de cerca la agenda de seguridad cuando la ex titular del PRO era ministra y ex allegado al ex vicepresidente Julio Cobos, también radical mendocino.