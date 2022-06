Patricia Bullrich volvió a cargar contra Horacio Rodríguez Larreta y calificó de "histórica" su gestión

La exministra de Seguridad no perdió la oportunidad y lanzó críticas en clave. Los “dardos” apuntarían a Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene diferencias: "Se necesita mucho coraje, mucha valentía. No digo que no lo tenga, pero son características que no todos tienen", deslizó Patricia Bullrich en su mensaje criptográfico durante la charla.

La disputa interna en JxC se renueva semana tras semana. Pensando en el 2023, la oposición está rearmando el tablero para actuar. Las fichas se van acomodando y ahí es donde Bullrich opera sin perder tiempo: “Estoy concentrada en recorrer el país y conocer cada uno de los problemas. No quiero hablar de la candidatura", sentenció.

pag15-jxc_opt.jpeg retiro. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en la Plaza Libertad del barrio porteño de Retiro.

Patricia Bullrich y su expectativa para la presidencia en 2023

En la entrevista, Bullrich dio una entrevista contundente: “Si los argentinos se preguntan cómo se cambia la Argentina, yo creo que puedo darles esa respuesta. No técnicamente, en el carácter", remarcó. Según la dirigente del PRO, su “fortaleza” está en la personalidad.

En esa línea, destacó con un elogio muy particular su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Mauricio Macri: "No quiero ser soberbia, pero creo que hice historia. Cambié muchos falsos relatos", expresó sin tapujos Bullrich.

Sin embargo, la posibilidad de su candidatura en 2023 es algo incierto y dejó flotando la chance de ir por la presidencia, jugando al misterio: “Formalmente no me lanzo, pero estamos viviendo un tiempo raro porque todos dan por hecho que ya el proceso electoral está abierto cuando falta un año y pico", manifestó la presidenta del PRO.