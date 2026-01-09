EEUU: aparecen nuevos videos del caso en el que un agente migratorio asesinó a una mujer

La muerte de Renee Nicole Macklin Good ocurrió durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, cuando un agente federal abrió fuego contra su vehículo tras una interacción tensa grabada en video.

Renee Nicole Macklin Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada a disparos por un agente de la polícia migratoria de EEUU.

Luego de que una mujer fuera asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU , en Minessota, durante este miércoles, se viralizó un video que da el punto de vista del autor del asesinato. Según las autoridades locales, la mujer asesinada, Renee Nicole Macklin Good, intentó atropellar a varios efectivos con su auto, mientras trataba de huir.

El video registra el avance del auto, y el impacto contra otro vehículo, pero no el momento exacto donde el policía migratorio dispara contra Good. Sin embargo, se puede observar como el agente cae al suelo luego que la camioneta de la mujer de 37 años le pasara muy cerca o lo atropellará, aunque aún no queda del todo claro. De cualquier modo, la muerte de Renee Nicole Macklin parece evitable.

El hecho desencadenó una ola de protestas masivas en Minneapolis y la ciudad gemela de Saint Paul, en el estado de Minnesota.

En tanto, el alcalde de la ciudad en la que vivía Good, Jacob Frey, fue contundente al referirse al ICE (las siglas en inglés para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) "Para lo que sucedió no tengo muchas palabras... ICE, váyanse de Minneapolis", insistió el alcalde. " No los queremos aquí. La razón que alegan para estar en esta ciudad es generar algún tipo de seguridad y están haciendo todo lo contrario ".

Frey desmintió la versión oficialista tras la muerte de Good: " Están tratando de presentar esto como una acción de legítima defensa "

El presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene la mejor relación con los ciudadanos de Minnessota, ya que en buena parte, la derrota electoral del líder republicano en 2020 ante Joe Biden, estuvo marcada por la decantación de los minnesotanos, por el demócrata. Sumado a ello, los operativos del ICE con más de 2000 agentes y la muerte de Good, convocaron a olas de protestas.

EEUU: protestas en Nueva York tras el asesinato de una mujer a manos de un agente migratorio en Minnesota

Manifestantes se concentran desde el miércoles en Foley Square, en el sur de Manhattan, para repudiar el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La protesta fue convocada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y se desarrolló frente a un punto simbólico: la plaza se encuentra entre el tribunal federal y 26 Federal Plaza, sede del Departamento de Seguridad Nacional en Nueva York. Según informaron medios locales, la movilización comenzó de manera gradual y fue calificada como una “manifestación de emergencia” tras conocerse el hecho ocurrido en Minnesota.