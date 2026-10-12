Por el 12 de octubre, el Gobierno reivindicó la llegada de Colón y la influencia europea en América + Agregar ámbito en









La Casa Rosada difundió un video por el 12 de octubre en el que vinculó la expansión de Occidente con la civilización, el progreso y la libertad.

El Gobierno difundió un video por el 12 de octubre destacando la influencia europea en América.

El Gobierno difundió este lunes un video por el 12 de octubre en el que reivindicó la llegada de Cristóbal Colón a América y destacó la influencia europea en la conformación de la identidad cultural argentina. El mensaje fue publicado a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada.

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En la publicación, el Ejecutivo presentó el viaje de Colón como un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el continente americano y sostuvo que dejó una huella profunda en la cultura y las instituciones de la región.

"Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo", señaló la Casa Rosada, que además vinculó ese proceso con valores como el progreso y la libertad.

Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de… pic.twitter.com/shp2Dj7R31 — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2026 El mensaje de la Casa Rosada por el 12 de octubre El video pone el foco en la herencia occidental y sostiene que el proceso iniciado con la llegada de Colón influyó sobre la lengua, las costumbres, las instituciones y la fe en América.

En el cierre, la narración afirma que el viaje de Colón "abrió una nueva era en la historia de la civilización occidental" y permitió que sus valores, su cultura y sus ideales de conocimiento, progreso y libertad alcanzaran nuevos territorios.

El posicionamiento se produjo en una fecha que oficialmente se denomina en la Argentina Día del Respeto a la Diversidad Cultural desde 2010. La modificación fue establecida mediante el decreto 1584 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, en reemplazo de la tradicional denominación de "Día de la Raza". El cambio de nombre buscó promover una mirada centrada en la diversidad cultural, el reconocimiento de los pueblos originarios y el diálogo intercultural. El Gobierno actual, en cambio, eligió en su mensaje destacar el impacto de la tradición europea y occidental en la conformación histórica y cultural del continente.