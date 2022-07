Néstor Grindetti: “En el PRO nos vamos a poner de acuerdo”

Néstor Grindetti: Hay mucha preocupación, no hay referencia de precios, los comerciantes no saben a qué valor van a poder reponer la mercadería, a esto se suma las dificultades para contratar personal por dos motivos, uno las cargas laborales y la falta de previsibilidad y lo otro por la falta de empleos calificados o especializados, estamos viendo una crisis de oficios, faltan soldadores, matriceros, gastronómicos, hay oficios esenciales que se están perdiendo.

P: ¿Percibe riesgo de estallido social o saqueos?

N.G.: La situación es límite pero a diferencia del 2001, los Estados nacional, provincial y local han desarrollado una red de contención con ayuda directa a los más necesitados que modera la situación en los barrios populares. Sin embargo, veo otro fenómeno nuevo que es la clase media empobrecida, que junta el mango para que sus hijos se vayan del país, es en general el pequeño comerciante o profesional que trabaja en blanco pero su salario no cubre la canasta básica, "laburan y son pobres", se rompió ese contrato social que me enseñaron mis viejos, si estudias y laburas nunca te va a faltar nada y eso hoy no está pasando.

La clase media nunca estuvo acostumbrada a vivir con asistencia del Estado, es un grupo silencioso que vive este momento con angustia y resignación, con esa sensación de que este país no tiene arreglo. Es difícil saber si la resignación se va a transformar en otro estado de ánimo o se va a seguir profundizando.

P.:¿Qué diferencias encuentra entre la gestión de Kicillof y la de Vidal?

N.G.: Veo a una gestión paralizada, sin iniciativa propia y con mucho sesgo ideológico, me cuesta puntualizar una política pública que se destaque, es cierto que ha cambiado en este último tiempo con la incorporación de Insaurralde y otros exintendentes al gabinete, ha habido una dinámica distinta sobre todo de la burocracia administrativa. En cambio la gestión de Vidal es recordada por la lucha contra el narcotráfico, la implementación del SAME o la red AMBA de Salud, para citar algunos ejemplos.

P.: ¿Qué posibilidades ve de que el manejo de los planes sociales pase a los municipios?

N.G.: Nosotros venimos proponiendo eso desde antes que lo ponga en agenda la vicepresidente, creemos que es una manera de contribuir a empezar, de a poco ,darle una resolución a esta situación que se transformó en una bola de nieve. Nuestra idea no es controlar el recurso económico, sino que nos pasen la nómina de los beneficiarios de los planes y darles un lugar de trabajo, asignarles una tarea, controlar asistencia y luego favorecer la educación no formal fundamentalmente en oficios para que logren una salida laboral en el sector privado.

P.:¿Cómo es la convivencia con las organizaciones sociales en Lanús?

N.G.: Buscamos tener un trato cordial con todos, ayudamos a los comedores comunitarios y las ollas populares, sin embargo en muchos casos nos enfrentamos a líderes sociales que se ponen en una situación beligerante, que utilizan a la gente para manifestarse y cortar calles, ahí es cuando se rompe la cordialidad o la relación de cierta racionalidad que podemos establecer.

P.: ¿Qué mecanismo para la definición de la candidatura a gobernador ve para el próximo año?

N.G.: En el PRO nos vamos a poner de acuerdo, como lo hicimos siempre a lo largo de estos 20 años, con diálogo y haciendo primar la cordura y lo mejor para el espacio. Creo que ahora es tiempo de construir, escuchar a la gente, encontrar ideas y propuestas para estar preparados si nos toca ser gobierno nuevamente en el 2023.

P.: ¿Qué opina de la posibilidad de desdoblar la elección bonaerense de la nacional?

N.G.: El senador provincial, Joaquín De la Torre presentó un proyecto de ley para desdoblar la elección de cara al 2025, estoy de acuerdo para no aparecer ahora especulando de cara al año próximo. Creo que hay que discutir los temas de las provincias en una elección separada de la nacional porque siempre los temas nacionales solapan los temas locales, y se termina nacionalizando la discusión. Hay que avanzar en varias reformas electorales en ese sentido como la boleta única en la provincia o el proyecto de ficha limpia.

P.: ¿Está dispuesto a competir?

N.G.: Por respeto al momento crítico que vive la sociedad y habida cuenta que falta todavía mucho para el año electoral, no me parece que sea el momento adecuado para hablar de candidaturas en términos de nombres propios. Estoy recorriendo la provincia y conociendo otras realidades muy distintas a Lanús, yo tengo el termómetro de lo que pasa en el conurbano pero el interior de la provincia es diverso, hay una diferencia muy grande entre Tornquist y Lanús o Avellaneda y Carmen de Patagones. Estamos en ese camino, escuchando y están cerca de los problemas para empezar a ver cuales son las soluciones posibles. Si creo que hay que darle una oportunidad a los intendentes o aquel que haya tenido experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires.

P.: ¿Mauricio Macri puede ser candidato a Presidente?

N.G.: Mauricio está en una etapa muy sana y de reflexión, ocupado por garantizar la unidad de la alianza Cambiemos y acompañando a todos nuestros dirigentes con su mirada amplia. Es el líder de nuestro espacio, “primus interpares” entre todos los liderazgos que han emergido en su calidad de ex presidente , fundador del PRO y socio fundador de Cambiemos. Si va a ser candidato o no, sinceramente no lo se, si estoy seguro que va a ser protagonista de lo que viene.

P.: ¿Quién le gusta para candidato a presidente del PRO, Macri o Larreta?

N.G.: Yo dije públicamente que creo que Mauricio merece un segundo tiempo, sin embargo, no quiero presionarlo, ser candidato es una decisión que hay que tomar con mucha convicción, es un proceso de reflexión profunda, hay tiempo además para eso. Creo que más allá de él en particular, Horacio también se está preparando hace tiempo, ha demostrado templanza y firmeza para manejar la pandemia y es un gran gestor en la ciudad de Buenos Aires. El tiempo dirá quién puede ser el candidato de nuestro espacio, lo importante ahora es no desenfocarnos de los temas que le preocupan a la gente como la crisis económica, la inseguridad, el desempleo y la falta de previsibilidad y expectativas en el futuro.