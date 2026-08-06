Según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se registró a las 21 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros

Temblor en Mendoza: un sismo de 4,6 de magnitud sorprendió a los vecinos esta noche.

Un sismo de magnitu d 4,6 sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza durante la noche de este jueves. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni daños materiales de consideración .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) , el movimiento telúrico se registró a las 21 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros , una característica que favoreció que fuera percibido con intensidad en distintos puntos del área metropolitana.

El epicentro fue ubicado a 16 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 21 kilómetros al norte de Ugarteche , por lo que el temblor alcanzó a varios departamentos del Gran Mendoza.

Minutos después del movimiento, numerosos usuarios compartieron sus experiencias en redes sociales. La mayoría coincidió en describirlo como un sismo "corto y seco" , aunque quienes se encontraban en edificios o pisos elevados aseguraron haber percibido una sacudida más fuerte.

La escasa profundidad del epicentro fue uno de los factores que contribuyó a que el fenómeno se sintiera con claridad, especialmente en las zonas cercanas al punto donde se originó.

Según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se registró a las 21 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Tras el temblor, los organismos de emergencia de Mendoza permanecieron atentos ante la posibilidad de réplicas y para responder ante eventuales pedidos de asistencia.

Inundaciones y cortes de luz en el AMBA tras la tormenta

Las fuertes tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocaron inundaciones, complicaciones en el tránsito, cortes de luz y demoras en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza durante este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas por tormentas y vientos, con posibilidad de precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Las precipitaciones provocaron anegamientos en avenidas, calles internas y esquinas, donde el agua cubrió gran parte de la calzada y dificultó la circulación de autos, colectivos y peatones. En varios sectores, los vehículos debieron avanzar con extrema precaución para evitar quedar detenidos por las acumulaciones de agua.

La intensidad de las lluvias y las ráfagas de viento también provocaron cortes masivos de luz en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Durante el mediodía, casi 30.000 usuarios se encontraban sin suministro eléctrico, según los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Aunque el número había disminuido durante la tarde, hacia las 22 volvió a crecer y todavía había alrededor de 13.000 usuarios afectados.