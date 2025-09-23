Qué dice el "tweet" impreso que Donald Trump le regaló a Javier Milei en su reunión en EEUU

Ambos mandatarios compartieron un encuentro de 20 minutos en Nueva York. El presidente estadounidense le obsequió un mensaje impreso con fuertes elogios.

Trump le hizo un insólito regalo a Javier Milei durante su reunión en Nueva York.

La foto del presidente argentino Javier Milei y Donald Trump en Nueva York ya dio la vuelta al mundo. El encuentro, de apenas veinte minutos, alcanzó para dejar varias postales y un gesto que no pasó desapercibido. El republicano le entregó al mandatario argentino un regalo muy peculiar: una impresión en papel de una publicación suya en Truth, la red social del estadounidense , donde lo elogia sin medias tintas y le brinda respaldo político de cara a futuro.

Trump no eligió un objeto protocolar, ni un recuerdo típico de la Casa Blanca, sino un mensaje propio, impreso y firmado. Una suerte de “certificado” de apoyo personal , cargado de expresiones que reflejan tanto su estilo directo como la afinidad que viene mostrando hacia Milei desde hace meses.

La reunión se llevó a cabo en Nueva York, en el marco de una breve visita de Milei . Según trascendió, el cara a cara se extendió por unos veinte minutos, lo suficiente para intercambiar impresiones sobre la economía argentina, la política internacional y el futuro inmediato de ambos líderes.

Trump, siempre enfático, remarcó su visión sobre la gestión libertaria. En la publicación que después le entregó impresa, habló de un “avance a velocidad récord” en relación a las medidas que el Gobierno argentino viene tomando desde su asunción. También repitió un diagnóstico duro: la herencia de un “desastre total” con una inflación galopante, a la que vinculó con la política de la “izquierda radical”.

Trump no solo buscó mostrar cercanía, sino también trazar un paralelo con la política estadounidense. Comparó la situación heredada por Milei con lo que, según su visión, ocurre en Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden.

Qué dice la publicación impresa que Trump le regaló a Milei

El texto completo, originalmente publicado en Truth Social, fue entregado al mandatario argentino en versión impresa. En él, Trump calificó a Milei como un “amigo, luchador y ganador”, destacando que logró devolver “estabilidad” a la economía argentina en apenas meses.

También subrayó que Argentina se ha convertido en un “aliado fuerte”, gracias a la gestión actual y adelantó su intención de seguir trabajando de cerca con Buenos Aires. La frase final fue la más resonante: “Tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente — ¡Nunca los defraudará!”.

Para Milei, que viene construyendo su perfil internacional, el apoyo de Trump implica una señal hacia ciertos sectores políticos y financieros en Estados Unidos. Para Trump, en tanto, la jugada lo muestra alineado con líderes que se presentan como disruptivos frente al statu quo.