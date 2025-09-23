Fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei antes de la reunión: "Demostró ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso"

El republicano se refirió al libertario antes del encuentro que ambos mantuvieron en Nueva York. También describió que recibió "un desastre total" y que elevó a la Argentina "a un nuevo nivel de respeto".

El presidente de EEUU Donald Trump expresó un fuerte mensaje de respaldo al argentino Javier Milei , previo a la reunión que mantuvieron este martes en Nueva York . En sus palabras, dijo que el libertario "demostró ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso".

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, demostró ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", comenzó el halago del republicano a Milei.

Agregó que el libertario " heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero devolvió la estabilidad a la economía de Argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Sobre el vínculo con el país, subrayó: "Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito".

image Trump detalló que junto a Milei estuvieron "avanzando en todos los niveles a una velocidad récord".

Javier Milei mantuvo una reunión con Donald Trump y se aguardan detalles del auxilio económico

El presidente Javier Milei se reúne en Estados Unidos con Donald Trump en medio del respaldo que el líder republicano expresó a su gestión frente a la inestabilidad económica en Argentina.

La agenda del mandatario argentino en Estados Unidos marca además su asistencia a la 80° Asamblea General de la ONU, y un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. También recibirá la condecoración Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council.

Según la agenda oficial, a las 10.45 Milei asistirá a la intervención de Trump en la 80ª Asamblea General de la ONU, y dos horas después tendrá lugar la esperada reunión bilateral entre ambos jefes de Estado.

Durante el encuentro, se espera que el presidente estadounidense ratifique su apoyo político y la predisposición de su administración a brindar auxilio financiero, algo que Milei ya había confirmado que se negocia con el Tesoro norteamericano. La reunión ocurre en un contexto de dudas sobre la capacidad de Argentina para afrontar vencimientos de deuda por u$s4.000 millones en enero y u$s4.500 millones en julio de 2026.