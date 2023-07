Rechazan pedido de prescripción por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

El ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero son quienes pidieron la extinción de la causa por violación a la garantía a ser juzgados en un "plazo razonable".

Mathov está condenado a cuatro años y tres meses; Santos a cuatro años y Gaudiero, a tres años y medio por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Borinsky y Gemignani señalaron que los planteos carecían de la "debida fundamentación en la medida en que ya habían sido rechazados tanto por el tribunal oral como por esa Cámara Federal de Casación Penal, en otras ocasiones".

El tercer integrante del tribunal, Carlos Mahiques, se había pronunciado por analizar el pedido formulado por los ex funcionarios.

Antonio de la Rúa habló sobre "Diciembre 2001": qué dijo tras el estreno

Antonio de la Rúa, sorprendentemente, se refirió a la serie "Diciembre 2001", que aborda el momento sumamente crítico del país, cuando el presidente era su padre, Fernando de la Rúa.

El periodista Juan Etchegoyen comentó en Mitre Live que tuvo un diálogo con el hijo mayor del expresidente, que gobernó al país entre 1999 y 2001 y renunció en medio del caos.

“Tuve un intercambio a través de WhatsApp tanto con él, como con diferentes políticos que aparecen en la ficción, y me llamo la atención lo que me respondió", refirió.

Según relató, Antonio de la Rúa le dijo que no tiene "pensado" mirar la serie que aborda el peor momento del país y, además, de su propio padre, al frente del Ejecutivo.

“Me dijo lo siguiente: ‘La verdad que no tengo ni idea, me han dicho qué hay una serie, pero no más que eso, no tengo pensado verla’”, contó el columnista.

Milei estrenó spot de campaña y Maslatón lo acusó de copiar a Fernando de la Rúa

El fin de semana pasado salieron a la luz los spots de campaña. A poco más de un mes de las PASO, ya hubo cuestionamientos a los clips de propaganda partidaria: Carlos Maslatón a criticar al precandidato presidencial Javier Milei porque copió "exactamente la publicidad" que usó Fernando de la Rúa en 1999, cuando fue candidato presidencial.

Desde su cuenta de Twitter, Maslatón señaló las similitudes entre los spots de Milei y de la Rúa. Se trata entonces de un nuevo cruce entre el abogado y el economista libertario, en medio de las acusaciones por la "venta de candidaturas" que salpicó al espacio de La Libertad Avanza durante la semana anterior.