Revuelo por una empresa estatal que busca controlar los posteos de su personal

La norma establece un manual de procedimiento y un “Código de Conducta” para el abordaje de los trabajadores de NASA respecto de sus redes sociales, los medios de comunicación digitales y también los tradicionales, basado en “el buen juicio” y en “pautas éticas”. Según Iparraguirre, esos postulados parten de “un criterio demasiado amplio” que termina por ser “intimidante y generar violencia laboral” contra los empleados.

Ese manual advierte sobre el contenido de las redes sociales propias del personal y en particular si una publicación incluye “información de la empresa” al tiempo que le impone a cada trabajador otras pautas como “utilizar un lenguaje cuidado, mantener una actitud de respeto sobre temas delicados o sensibles socialmente, no participar en pleitos, no realizar comentarios racistas, insultos personales, ni tener conductas que no serían aceptables en su lugar de trabajo”. Además de prohibir la difusión de “información confidencial” la norma avanza e impide también “publicar fotos, videos, y/o audios tomados en las instalaciones de Nucleoeléctrica” o “usar logotipos ni marcas registradas” por la compañía sin la aprobación gerencial.

Si bien en Nucleoeléctrica le dijeron a este diario que la resolución tenía alcances lógicos para cualquier empresa pública de una actividad sensible como en este caso la atómica, en Jefatura de Gabinete desautorizaron el tenor de la norma al señalar que “los manuales de buenas prácticas para el uso de redes son para la comunicación institucional, nunca para las cuestiones personales” de la plantilla de empleados.