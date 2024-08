Reforma jubilatoria: el Senado activa plazo para veto de Javier Milei

En una entrevista realizada al día siguiente de la sanción de la ley, aprobada con votos del peronismo, la UCR y el PRO, incluidos los legisladores alineados con os gobernadores provinciales, Javier Milei advirtió que "la medida demagógica que votó el Senado ayer implica un incremento de la deuda de u$s370 mil millones. Estas cuentas se hacen a perpetuidad, usted no la paga hoy".

Disputa por los jubilados

"Es gracioso que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando el kirchnerismo terminó licuando las jubilaciones en un 30%, y de hecho las jubilaciones hoy en términos reales están 5% por encima de las que eran en noviembre, el momento en el que nosotros asumimos”, agregó el Presidente.

El proyecto que se aprobó en el Congreso establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.

La nueva ley de movilidad jubilatoria disparó además una crisis política entre la Casa Rosada y sus aliados cada vez menos dialoguistas. En el Senado, el bloque del PRO votó a favor de la ley que mejora el ingreso a los jubilados a pesar del apoyo precoz de Mauricio Macri en redes sociales al veto presidencial. “Si tomo su tuit, no maneja la tropa. O la tropa no entiende lo que hace. No tienen orden de magnitudes del daño que están impulsando”, se quejó Javier Milei en relación al ex presidente. Y continuó: “Lo que dice el tuit está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores. Los senadores (PRO) votaron todos este delirio”.

Tras esa queja de Milei contra Macri, el bloque de senadores nacionales del PRO emitió un comunicado donde advierte que "no recibimos órdenes". Con más de dos tercios de los votos, el Senado se prepara para resistir el veto presidencial, en espejo con la Cámara de Diputados donde ya se juntan los votos desde los bloques opositores.