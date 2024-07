Revelaron el contrato que el Gobierno preparó para El Dipy en la Secretaría de Cultura

Si bien el oficialismo todavía no confirmó el arribo de El Dipy, e incluso algunas fuentes lo descarta, se reveló el documento que detalla el cargo y el sueldo que el Gobierno preparó para el cantante de cumbia: según publicó el periodista de C5N Lautaro Maislin, el músico iba a ser nombrado como "Asesor en bandas emergentes" bajo la órbita de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli. La contratación iba a ser bajo Ley Marco con un sueldo estimado a julio de $1.421.620.

No es la primera vez que El Dipy forma parte de la estructura de La Libertad Avanza: en 2023 se presentó como candidato a intendente de La Matanza por el partido violeta.

En ese entonces, se reunieron para dialogar sobre la situación nacional y las problemáticas que atraviesa el municipio de La Matanza. Allí fue donde dieron a conocer la noticia sobre la candidatura del artista.

"Con el Dipy nos une una amistad y una mirada común sobre los motivos por los que Argentina atraviesa una crisis política, económica, social y de valores. Y también sobre lo que tenemos que hacer para evitar que el país se convierta en la villa miseria más grande del mundo", decía Milei.

Javier Milei El Dipy.webp El Dipy junto a Javier Milei.

Por su parte, el Dipy aseguraba que "voy a apoyar a Javier porque es el único que plantea una solución para los argentinos. Venimos de décadas de fracasos, donde lo único que cambia es el chef pero la receta es la misma. Es el momento de trabajar para que algo nuevo, por fuera de la política, maneje este país y tengamos una salida de verdad".

En los comicios municipales, el artista quedó segundo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por detrás del reelecto Fernando Espinoza.

El enojo de Alfredo Casero por la posible designación de El Dipy

El actor Alfredo Casero manifestó su enojo contra el gobierno de Javier Milei tras los rumores de la posible designación del cantante de cumbia El Dipy en la Secretaría de Cultura: "No es lo que habíamos votado".

A través de sus redes, Casero, quien acostumbra a manifestarse políticamente, realizó un posteo y definió a El Dipy como "trepador, bocón e inútil en todos los términos".

“Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aportó una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón, inútil en todos los términos. Me parece un horror y no era lo que habíamos votado”, señaló Casero en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter).