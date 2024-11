Revés para el Gobierno: la Justicia falló a favor de Claudio "Chiqui" Tapia y quedará al frente de la AFA

El fallo de la Justicia a favor de la AFA

En el escrito se detalla que la IGJ ''adolece de razonabilidad y motivación pues las razones en que presuntamente intenta darle sustento resultan meramente aparentes ya que no sólo la convocatoria al acto asambleario no emerge -según sus propios antecedentes- como violatoria del estatuto sino que, menos aún, se advierte contrario o lesivo de los derechos de los asociados. No sólo eso, sino que a partir de la inobservancia de brindar oportunidad a la entidad a ejercer su derecho de defensa, se concluye en la ilegitimidad de la resolución impugnada''.

De esta manera, determinaron que la IGJ no presentó argumentos de peso, además de hacer hincapié en la falta de consulta previa y la omisión del derecho de defensa en el proceso administrativo. Así, la Justicia resolvió: ''Admitir las quejas esgrimidas; declarar la nulidad de la Resolución 793/2024 del 14 de octubre de 2024 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia y revocar lo allí decidido''.

Bajo esa línea, se ratifica la legitimidad de la asamblea que otorgó la reelección a Tapia, aseverando que la IGJ no tiene poder para intervenir de manera arbitraria en la gestión interna de las asociaciones civiles.

Los pasos a seguir por la AFA

Con la decisión de la Cámara, fuentes de la AFA confirmaron a Ámbito que el próximo paso a seguir es realizar un cambio de domicilio para quedar fuera de la jurisdicción de la IGJ, controlado por el PRO y el Gobierno.

Según las mismas fuentes, la salida de la órbita del organismo está muy próxima a darse, y por lo tanto pasarían a estar inscriptos bajo la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.