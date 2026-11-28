El exfuncionario aportó chats, registros telefónicos y archivos extraídos de dispositivos electrónicos del perito que intervino en la causa del GNL. Sostuvo que habría mantenido contactos inusuales con el juzgado federal 11, funcionarios judiciales y personas vinculadas a organismos de seguridad. También pidió profundizar la investigación sobre una posible conexión con la organización de Marcelo D’Alessio.

El exsubsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta presentó un nuevo escrito judicial en el que aportó elementos que, a su criterio, permiten profundizar la investigación sobre las actividades del perito que fue procesado por falso testimonio David Cohen y sus vínculos con distintos sectores del Poder Judicial y organismos de seguridad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre otras cuestiones, denunció una relación que calificó de “atípica” con el juzgado federal 11 , que entonces estaba a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio , y pidió investigar si existió un circuito de obtención y circulación de información vinculada con la causa del gas natural licuado (GNL) .

Cohen es el perito que está sospechado y procesado por haber aportado datos falsos en una pericia clave en la causa de Gas Natural Licuado, por la que en su momento se ordenó la detención del exministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta. Fue enviado a juicio por ese caso.

La nueva presentación de Baratta, realizada en una causa paralela en la que se investigan maniobras relacionadas con el perito, reúne registros de la DAJUDECO, informes de análisis forense de dispositivos electrónicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , conversaciones de WhatsApp, fotografías y documentos recuperados de los equipos de Cohen.

También incorpora referencias a los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal 8 en el juicio contra Marcelo D’Alessio y otros integrantes de la organización dedicada a tareas de inteligencia ilegal y maniobras extorsivas.

Uno de los puntos centrales de la presentación firmada por los abogados José Manuel Ubeira y Jorge Chueco, tiene que ver con las comunicaciones entre Cohen y el juzgado de Bonadio.

Según Baratta, el perito no solamente mantenía contactos con el conmutador de Comodoro Py desde su teléfono oficial, sino también desde otra línea telefónica y hasta desde el teléfono fijo de su domicilio.

El escrito destaca que, solamente el día previo a la presentación de su pericia en la causa GNL, Cohen recibió ocho llamados desde Comodoro Py.

Pero la querella sostiene que hay algo más. Entre los archivos recuperados del celular del perito aparecen fotografías de documentos judiciales que le habría enviado su abogado Carlos Alberto Martínez Dinardi el 8 de enero de 2018. Algunos de esos papeles, según la presentación, todavía no estaban firmados y estaban relacionados con la tramitación de la pericia y el cobro de honorarios.

También se mencionan conversaciones en las que Cohen coordinaba visitas al juzgado y preguntaba por personas que trabajaban allí. En un intercambio del 23 de marzo de 2018 le avisó a su abogado Hernán Chiessa que estaba yendo a Comodoro Py porque “tendríamos los datos que necesitamos”.

Para Baratta, ese episodio resulta relevante porque Cohen debía declarar en una indagatoria por falso testimonio agravado pocos días después y, según los chats, había comenzado a buscar información sobre el mercado de GNL.

En su computadora también aparecieron planillas con datos de buques que ingresaron por Bahía Blanca y Escobar, creadas precisamente en esa fecha.

Los contactos con funcionarios y la llegada de D’Alessio

Otro capítulo de la presentación apunta a los contactos telefónicos de Cohen con la abogada Patricia Claudia Balbín, Mario Ángel Baizán, Eduardo Gaspar Livigni y el exdiputado Waldo Wolff.

Respecto de Balbín, la presentación menciona aproximadamente un centenar de llamadas desde una de las líneas utilizadas por Cohen durante un período de dos años, además de conversaciones vinculadas con la causa GNL, honorarios y reuniones en el juzgado.

Sobre Baizán, señala que trabajó en la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad entre 2016 y 2020 y que mantenía comunicaciones frecuentes con Cohen. La querella destaca especialmente que tres llamadas se produjeron el 1 de agosto de 2018, el mismo día en que Baratta fue detenido en el marco de la causa Cuadernos.

También advierte que, según el análisis del teléfono, los mensajes y comunicaciones con Baizán habrían sido borrados.

En cuanto a Wolff, el escrito incorpora conversaciones de abril de 2018, en las que Cohen hablaba de la posibilidad de que allanaran sus domicilios y expresaba temor a que le “planten” algo en su computadora.

La presentación sostiene que el perito le comunicó los procedimientos de la PSA cuando ya sabía que esa fuerza realizaría los allanamientos.

La querella también pone la lupa sobre los vínculos entre Cohen y el condenado Marcelo D’Alessio. Para ello, toma fragmentos de la sentencia del TOF 8 que tuvo por acreditada la existencia de una asociación ilícita dedicada a realizar inteligencia ilegal y maniobras extorsivas.

En ese fallo, los jueces describieron que la organización obtenía y almacenaba información sobre distintas personas, incluso mediante el acceso a bases de datos restringidas, y que mantenía una red de relaciones con funcionarios judiciales, fiscales y fuerzas de seguridad.

Uno de los pasajes menciona que D’Alessio había propuesto realizar una investigación “sobre el tema del gas”, en referencia a ENARSA y a la temática que luego apareció vinculada con la causa GNL.

Vincularon a Cohen con Bonadío. Agencia Noticias Argentinas

Baratta, que es uno de los acusados del caso Cuadernos, considera que esos antecedentes deben ser cotejados con los archivos y comunicaciones encontrados en los dispositivos de Cohen para determinar si existió alguna conexión entre ambos y si hubo circulación de información sobre esa investigación.

La entrega de la computadora y la sospecha sobre archivos borrados

La presentación también cuestiona cómo se realizó la entrega de los dispositivos electrónicos de Cohen después del allanamiento del 13 de abril de 2018.

Según el escrito, la computadora no fue entregada durante el procedimiento porque supuestamente se encontraba en reparación y recién fue llevada al juzgado por su abogado el 16 de abril. Además, señala que tampoco habría sido entregado inicialmente el teléfono oficial terminado en 9335.

La querella pide reconstruir quién tuvo acceso a esos dispositivos, verificar la cadena de custodia y recuperar mensajes, documentos y registros que pudieran haber sido eliminados.

En ese sentido, sostiene: “La sola constatación de archivos borrados permite por sí misma inferir la destrucción deliberada de evidencia”, por lo que reclama establecer las fechas, los métodos de eliminación y el contenido de esos elementos.

Otro aspecto que busca esclarecer es la designación de Cohen como perito especializado en materia energética de la Corte Suprema. La presentación cuestiona cómo llegó a integrar ese listado y apunta a Roberto Luis Ares, quien había participado en las comisiones de selección y posteriormente pasó a desempeñarse como defensor de Cohen.

La sospecha de vigilancia sobre la familia de Baratta

Entre los puntos del escrito aparece el pedido de investigar los registros de dos líneas telefónicas atribuidas a Cohen y su vinculación con antenas de telefonía ubicadas en Villa Bosch.

Baratta sostiene que esas antenas tenían cobertura sobre domicilios de familiares directos y que se registraron tráficos de comunicaciones, incluso durante horarios nocturnos y de madrugada.

Por eso solicita que se requieran a las empresas telefónicas los registros completos, los mapas históricos de cobertura, la identificación de los dispositivos y los datos de los usuarios de esas líneas.

“Qué hacía David Cohen y/o la persona que utilizaba ese celular es una respuesta por ahora sin responder ni investigar, y esto pone en un estado total de indefensión a mi familia”, afirmó.

Qué medidas pidió

Entre las medidas de prueba solicitadas, Baratta reclamó incorporar los informes forenses completos de la PSA y los registros de DAJUDECO, con sus respectivos metadatos y cadenas de custodia.

También convocar a declarar a Marcelo D’Alessio y a exagentes de inteligencia identificados en la sentencia del TOF 8. Citar a Patricia Claudia Balbín, Hernán Chiessa, Carlos Alberto Martínez Dinardi, Waldo Wolff, entre otros. Además requerir información a las empresas telefónicas sobre las líneas y comunicaciones investigadas.