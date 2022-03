Trapitos al sol entre Bullrich y Larreta: "No sé qué le pasó tiene una relación cortada conmigo"

Bullrich habló y dejó en claro qué es lo que la distancia del Jefe de Gobierno porteño, respecto a las ideas sobre 2023. En diálogo con Radio Rivadavia, la presidenta del PRO sostuvo que entre ambos referentes “una relación fluida ha dejado de fluir”.

En su comentario, la dirigente de la oposición se refirió a Larreta y a la construcción del proyecto común político dentro del espacio de oposición de JxC: “No me quiero detener en pensar qué le pasó a Horacio; por qué tiene una relación cortada conmigo”, disparó.

En contraposición, Patricia Bullrich destacó que Mauricio Macri “está más abierto a discutir ese futuro, quizás con una libertad mayor para poder plantear aquellas cosas que cree, que piensa, que siente, y eso le da a JxC y a todos nosotros una referencia respecto de a dónde vamos a ir”.

La presidenta del PRO remarcó que el vínculo con el alcalde porteño ya no es el mismo: “En este momento el PRO es una ficha esencial en Juntos por el Cambio, que es la herramienta más importante que tenemos para darle a la sociedad un cambio profundo y creo que tenemos que cuidar eso, y el diálogo entre nosotros siempre es importante”, aseguró Patricia Bullrich.

De acuerdo a la versión de la exministra de Seguridad, la “molestia” de Horacio Rodríguez Larreta sería por las expresiones de Bullrich en las que declaró abiertamente sus intenciones de lanzarse como candidata para presidente en 2023. “No soy de la Provincia, no me gustan esos cambios. Me parecía importante aclararlo y para dar una pista decir que si algo vale es trabajar por el país, no por la Provincia ni la Ciudad y no por desprecio sino porque hace falta un cambio nacional”, indicó la dirigente.