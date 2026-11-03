La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que el papa León XIV no utilizará su próxima visita a la Argentina para formular cuestionamientos políticos al Gobierno de Javier Milei. La funcionaria sostuvo que el viaje tendrá un carácter pastoral y rechazó las interpretaciones que vinculan la agenda del pontífice con una eventual crítica a la gestión nacional.
Sandra Pettovello descartó críticas del papa León XIV al Gobierno durante su visita a la Argentina
La ministra de Capital Humano sostuvo que la visita tendrá un carácter pastoral y negó que el pontífice busque pronunciarse sobre la política local. También defendió el esquema de asistencia directa y las medidas oficiales en materia de alfabetización.
-
Efecto León XIV: el millonario negocio que se mueve detrás de la visita del Papa
-
El Vaticano inició en Perú los preparativos para la gira del papa León XIV por Sudamérica
“De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, afirmó Pettovello durante una entrevista con Radio Mitre. En ese marco, consideró que la Iglesia se referirá a cuestiones vinculadas con su misión, entre ellas la pobreza, la protección de los sectores vulnerables y la paz.
La ministra aseguró que mantiene un vínculo fluido con las autoridades de la Iglesia católica argentina y del Vaticano. Según explicó, ese diálogo le permite conocer la posición de los representantes religiosos y abordar las cuestiones sociales sin que exista, desde su perspectiva, un enfrentamiento con la administración nacional.
Pettovello también cuestionó las interpretaciones que atribuyen una intencionalidad política a las declaraciones de los integrantes de la Iglesia. Sostuvo que los reclamos relacionados con la pobreza y la situación económica no necesariamente constituyen cuestionamientos dirigidos al Poder Ejecutivo y pidió evitar que se utilicen esas expresiones para alimentar una confrontación entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas.
Consultada sobre eventuales diferencias entre los obispos y la gestión de Milei, la funcionaria limitó su respuesta al área que conduce. Aseguró que no recibió cuestionamientos específicos sobre el trabajo de Capital Humano y reconoció que existen aspectos por mejorar. “Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida”, señaló.
La defensa del esquema de asistencia social
Durante la entrevista, Pettovello también defendió el sistema de prestaciones sociales de la administración libertaria y afirmó que el Gobierno logró ampliar la cobertura de la asistencia alimentaria mediante la transferencia directa de recursos a los beneficiarios.
La ministra sostuvo que el Estado cubre entre el 95% y el 100% de la canasta básica de las familias que necesitan asistencia, según sus estimaciones. También indicó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza a alrededor de cuatro millones de niños y mencionó la Tarjeta Alimentar y el programa Mil Días entre las herramientas utilizadas para atender las necesidades de los hogares.
La funcionaria atribuyó parte de esos resultados a la eliminación de intermediarios en la distribución de la ayuda social. Según afirmó, antes una proporción importante de los recursos quedaba en manos de organizaciones que actuaban como intermediarias y no llegaba directamente a sus destinatarios.
- Temas
- León XIV
- Sandra Pettovello