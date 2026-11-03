Sandra Pettovello descartó críticas del papa León XIV al Gobierno durante su visita a la Argentina + Agregar ámbito en









La ministra de Capital Humano sostuvo que la visita tendrá un carácter pastoral y negó que el pontífice busque pronunciarse sobre la política local. También defendió el esquema de asistencia directa y las medidas oficiales en materia de alfabetización.

Sandra Pettovello viajó al Vaticano a reunirse con el Papa. Vatican Media

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que el papa León XIV no utilizará su próxima visita a la Argentina para formular cuestionamientos políticos al Gobierno de Javier Milei. La funcionaria sostuvo que el viaje tendrá un carácter pastoral y rechazó las interpretaciones que vinculan la agenda del pontífice con una eventual crítica a la gestión nacional.

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“De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, afirmó Pettovello durante una entrevista con Radio Mitre. En ese marco, consideró que la Iglesia se referirá a cuestiones vinculadas con su misión, entre ellas la pobreza, la protección de los sectores vulnerables y la paz.

La ministra aseguró que mantiene un vínculo fluido con las autoridades de la Iglesia católica argentina y del Vaticano. Según explicó, ese diálogo le permite conocer la posición de los representantes religiosos y abordar las cuestiones sociales sin que exista, desde su perspectiva, un enfrentamiento con la administración nacional.

El papa León XIV visitará Argentina este fin de semana. Vatican News Pettovello también cuestionó las interpretaciones que atribuyen una intencionalidad política a las declaraciones de los integrantes de la Iglesia. Sostuvo que los reclamos relacionados con la pobreza y la situación económica no necesariamente constituyen cuestionamientos dirigidos al Poder Ejecutivo y pidió evitar que se utilicen esas expresiones para alimentar una confrontación entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas.

Consultada sobre eventuales diferencias entre los obispos y la gestión de Milei, la funcionaria limitó su respuesta al área que conduce. Aseguró que no recibió cuestionamientos específicos sobre el trabajo de Capital Humano y reconoció que existen aspectos por mejorar. “Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida”, señaló.

La defensa del esquema de asistencia social Durante la entrevista, Pettovello también defendió el sistema de prestaciones sociales de la administración libertaria y afirmó que el Gobierno logró ampliar la cobertura de la asistencia alimentaria mediante la transferencia directa de recursos a los beneficiarios. La ministra sostuvo que el Estado cubre entre el 95% y el 100% de la canasta básica de las familias que necesitan asistencia, según sus estimaciones. También indicó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza a alrededor de cuatro millones de niños y mencionó la Tarjeta Alimentar y el programa Mil Días entre las herramientas utilizadas para atender las necesidades de los hogares. La funcionaria atribuyó parte de esos resultados a la eliminación de intermediarios en la distribución de la ayuda social. Según afirmó, antes una proporción importante de los recursos quedaba en manos de organizaciones que actuaban como intermediarias y no llegaba directamente a sus destinatarios.