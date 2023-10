Se conocerá el miércoles el veredicto del juicio VII Brigada por delitos de lesa humanidad

Los imputados, que revistaron a la época de los hechos en el Regimiento de Infantería 9, en la Policía provincial y en dependencias de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal en Corrientes, son Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso.

En tanto, el viernes a las 9 comenzará en Neuquén el juicio "Escuelita VIII-funcionarios judiciales", en el que por primera vez se juzgará la complicidad judicial con el dictadura en la provincia, ya que tendrá como acusados a Pedro Laurentino Duarte, quien se desempeñó como juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén entre el 2 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1984, y de Víctor Marcelo Ortiz, procurador fiscal federal entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1de abril de 1985.

A Ambos se los acusa de los delitos de omisión de promover la persecución penal, prevaricato (solo en el caso de Duarte) y privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravado por el uso de violencia y por ser la víctima perseguido político en perjuicio de 22 víctimas.

Por otra parte, el martes a las 8.30 en La Plata, con la continuación de las respuestas de las defensas a la ampliación de las acusaciones de las querellas, se desarrollará la audiencia 120 del juicio "Brigadas" por crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y "El Infierno" de Lanús y en el que son juzgados 16 represores por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de 419 víctimas alojadas esos tres centros.

El miércoles, desde las 9.30 en la Ciudad de Buenos Aires, con el alegato de las defensas, continuará el juicio "ABO V", que juzga a seis imputados por delitos cometidos en el circuito de centros clandestinos de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO) en perjuicio de más de 500 víctimas.

También el miércoles, desde las 12 en la Ciudad de Buenos Aires, está pautada la ampliación de indagatoria del represor Adolfo Donda Tigel, en el juicio que se le sigue por el robo y el ocultamiento de identidad de su propia sobrina, la extitular del INADI, Victoria Donda Pérez, nacida y sustraída durante el cautiverio en aquél centro clandestino de detención de su padre, José Laureano Donda, y de su madre, María Hilda Pérez, ambos desaparecidos.

El miércoles, con testimoniales, y el jueves, con el inicio de los alegatos, continuará desde las 14 en Salta, el juicio contra el empresario Marcos Levin, ex dueño de La Veloz del Norte, por el secuestro y las torturas sufridas por 17 trabajadores de la firma de transporte de pasajeros durante la última dictadura. Junto a él, también están imputados el ex jefe de Personal de la empresa, José Antonio Grueso, y el ex comisario Víctor Hugo Almirón, jefe de la Comisaría Cuarta de Salta.

El jueves, desde las 9.30 en Bahía Blanca, se desarrollará una nueva audiencia de testimoniales en el marco del 8vo. juicio que se realiza en esta ciudad, esta vez por la Megacausa Zona 5 en el que son juzgados 38 imputados por delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual en perjuicio de 334 víctimas, hechos perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército.

También el jueves, desde las 9.30, continuará ante los tribunales federales de San Martín, el juicio correspondiente al tercer tramo de la causa "Superintendencia de Seguridad Federal", el organismo de la Policía Federal Argentina que funcionó en el edificio de la Coordinación Federal, en la calle Moreno y San José del centro porteño, que también sirvió de centro clandestino de detención.

El viernes, desde las 9.30 en La Rioja, con los alegatos de la querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de La Rioja, continuará el juicio conocido como "Britos", que acumula tres expedientes, entre los que se encuentra el atentado y asesinato del laico y actual beato mártir Wenceslao Pedernera.

También el viernes, desde las 10.30, se desarrollará en Mar del Plata, con retransmisión en Olavarría, Tandil y Azul, la audiencia 43 del juicio por la causa "La Huerta", por delitos cometidos contra 178 personas en siete centros clandestinos de detención ubicados en Azul, Olavarría y Tandil, los penales 7 de Azul y 2 de Sierra Chica, y que cuenta con 38 acusados, entre ellos dos civiles.