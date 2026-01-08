Se tensan paritarias: los sindicatos esperan más inflación y apuestan a una recuperación del poder adquisitivo

Mientras el Presidente asegura que el alza de los precios está en extinción, tanto en la CGT como en la CTA creen que el IPC no tiende a la baja y será parte de la discusión. Ven lejos el retorno de los acuerdos anuales.

Los sindicatos descreen que la inflación será del 10.1%, como pronóstica el Presupuesto.

Mientras las miradas están puestas en la reforma laboral , los sindicatos se preparan para un año de paritarias difíciles, donde buscarán recuperar parte de los ingresos perdidos. Desconfían de la inflación de 10,1% proyectada por el Presupuesto y esperan negociaciones conflictivas. A pesar del optimismo del Gobierno, la incertidumbre reina en las centrales obreras.

"Nadie sabe que va a pasar con la inflación, la nueva metodología de medición, con los niveles de actividad por sector" , dijeron cerca de Gerardo Martínez, líder de la UOCRA , ante la consulta de Ámbito . Estas palabras resumen, en buena medida, la visión que tienen los sindicatos sobre el 2026. Cuando se les pide un pronóstico sobre las paritarias arquean las cejas y sentencian: "Prematuro" .

El presidente Javier Milei , en cambio, promete un año de crecimiento económico y una inflación en extinción . Ningún dirigente sindical le cree. " Va a ser imposible que el 2026 cierre en 10,1% ", afirmó Andrés Rodríguez , titular de UPCN y hombre fuerte de la Confederación General del Trabajo ( CGT) , en diálogo con Ámbito . En la Central de Trabajadores Argentinos ( CTA) , coinciden. Su secretario general y diputado nacional, Hugo Yasky , calificó a la previsión como "absolutamente ficticia" y "de imposible cumplimiento" .

A pesar de eso, los sindicatos no abandonan el objetivo de recuperar poder adquisitivo. "Todas las actividades tienen que recuperarlo", insistió Rodríguez . "Si la gente no tiene capacidad de consumo por falta de ingresos, indudablemente se deteriora también el sistema económico" , advirtió.

No es un dato menor. Según la medición del INDEC , la situación los trabajadores registrados sigue en caída. En todo el gobierno de Milei, sufrieron una pérdida del 5,77% de su poder adquisitivo . Aunque el año pasado, casi empardan la inflación IPC. Entre enero y octubre subieron 24%, mientras que la inflación acumulada fue 24,8%.

cgt Tanto en la CGT como en la CTA prevén una conflictividad en aumento. NA

Paritarias conflictivas

"Estamos empezando a crecer", afirmó el Presidente en su saludo de fin de año. Si bien, en su conjunto, la economía está en alza, existen disparidades muy marcadas. Mientras algunos sectores, como la energía y el campo, crecen; otros caen y acumulan cierre de fábricas y comercios. Las advertencias de textiles e industriales ya son moneda corriente.

En Casa Rosada afirman que todo se irá acomodando, mientras se mantenga el equilibrio fiscal y bajen los impuestos. En el medio, caerán las empresas no competitivas, pero el mercado irá generando, en su dinámica de crecimiento, nuevos puestos de trabajo. Como con la inflación, en los sindicatos desconfían.

"Indudablemente proyectamos que las negociaciones van a ser bastante conflictivas por el criterio del Gobierno de volver a ajustar a la gente", sostuvo Andrés Rodríguez (UPCN) en referencia al techo salarial del 1,5% que impulsaron desde esferas oficiales durante 2025. "Sigue empecinado en tener salarios por debajo de la inflación", denunció.

Yasky coincidió en que la conflictividad irá en aumento, y señaló que las paritarias a la baja es una política deliberada. "El valor del tipo de cambio y el achatamiento de los salarios son el ancla antiinflacionaria del Gobierno. No tiene otra política", aseguró. El mejor ejemplo es el "casi congelamiento" del salario mínimo, vital y móvil. "No hubo ninguna transformación de fondo", denuncia.

CTA marcha.jpg El titular de la CTA, Hugo Yasky, sostiene que los bajos salarios son una ancla antinflacionaria. @LaLetraChicaOkV / X

¿Vuelven las paritarias anuales?

Una aspiración de los empresarios es volver a las paritarias anuales, cuando se negociaba un sólo esquema de aumentos salariales. Parece muy lejano, pero sucedía hasta mediados del gobierno de Mauricio Macri, antes del acuerdo con el FMI en 2018 y la posterior aceleración de la inflación.

Ahora con una inflación relativamente baja, el sueño aparece de nuevo. Lo ideal sería "una paritaria seria y responsable que proyecte a un año para estabilizar un símbolo de la economía que tiene que ver con la política que se da en precios y salarios", añora Rodríguez.

No parece una posibilidad de corto plazo. "Lamentablemente, el Gobierno no lo está haciendo porque indudablemente no tiene todas las variables económicas claramente dominadas", agregó el referente de UPCN.

Así las cosas, el 2026 parece que en el mundo del trabajo no sólo se discutirá la reforma laboral. Las paritarias serán uno de los temas sobre la mesa. Por ahora, no hay un pronóstico compartido sobre cómo se desarrollará.