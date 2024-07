Senado avanza con reforma para incrementar las jubilaciones

Seguí el debate en vivo

Senado debate reforma previsional

En el inicio del encuentro, José Mayans (Unión por la Patria) remarcó la sesión fallida de inicios de julio en donde se dilató la posibilidad de aprobar la reforma jubilatoria e insistió en la urgencia de sesionar esta misma semana y sancionar un incremento en los haberes previsionales. Desde la presidencia de la comisión, a cargo de Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), reiteraron que la jornada plantearía modificaciones a la redacción aprobada en Diputados y no le dieron viabilidad a la demanda opositora.

La posición del Gobierno fue defendida por Carlos Guberman: "No es una obsesión el equilibrio financiero, sino que es una necesidad" y agregó que "hay artículos del proyecto que tienen un impacto fiscal importante, ya que el 60% del presupuesto nacional son jubilaciones y pensiones. Se decidió hace unos meses modificar por DNU la fórmula de ajuste previsional con el objetivo de no seguir afectando la situación de los jubilados". Asimismo, el funcionario admitió que, de cumplirse el artículo que propone la cancelación de deudas con los cajas previsionales provinciales y los juicios particulares, "implica que el Estado no tenga superávit primario".

En contrapartida, el economista invitado Ismael Bermúdez planteó que "un ajuste exclusivamente por inflación significa que no hay un aumento real de las jubilaciones, porque si llegásemos a una inflación cero no habría aumento de por vida. Se debe tener en cuenta también el crecimiento de la economía y la mejora salarial".

Posteriormente, Mariano de los Heros, hizo hincapié en que "el déficit fiscal tiene una contrapartida, que es la inflación. La inflación terrible que sufrió en los últimos años el país justamente deterioró e hizo caer en más del 40% el poder adquisitivo de nuestros jubilados y pensionados".

Gasto público del proyecto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones

Según el informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que analizó el impacto fiscal del proyecto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, representaría un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de entre el 0,44% del PBI este 2024, en caso que continúen pagando hasta fin de año los bonos de $70.000.

Senado UCR Radical Senadores del bloque de la UCR. Ignacio Petunchi

El próximo año, y si bien se deben contemplar los índices desprendidos del IPC y el RIPTE, el impacto fiscal se encontraría entre 0,69% y 0,80% del PBI, siempre que exista una continuidad de los actuales bonos.

Asimismo, el estudio reveló que las deudas certificadas con provincias que no transfirieron sus cajas previsionales asciende a $703.353 millones, lo que equivale a un 0,13% del PBI. El nuevo proyecto establece, además, un plazo de seis meses para cancelar deudas previsionales con los distritos o por juicios con sentencia firme.

