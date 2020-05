Senado: cruce en plenario que debatió exención de Ganancias a trabajadores de la salud

SENADO COMISIÓN 19 DE MAYO DE 2020.jpg El plenario de comisiones se llevó a cabo de manera virtual. Imagen: Télam

De hecho, a la hora de firmar dictamen, contó con una aprobación unánime, pero expresaron su acompañamiento con “disidencia parcial” los senadores de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, Martín Lousteau, Víctor Zimmerman, Silvia Elías de Pérez, Julio Martínez, Gladys González y Guadalupe Tagliaferro. De ese interbloque, en cambio, votaron afirmativamente sin objeciones María Belén Tapia, Oscar Castillo y Silvia Giacoppo.

El debate comenzó a complicarse cuando el senador Esteban Bullrich expresó los primeros cuestionamientos a la medida, quejándose del “apuro” existente para sacar el proyecto condicionara “la corrección de lo que hacemos”, y se refirió también al debate que habían tenido el día anterior en la comisión que comenzó a analizar la nueva fórmula de movilidad de haberes jubilatorios. En la misma línea se expresó Martín Lousteau.

A su turno, Caserio hizo uso de la palabra para contestarles: "Creo que no es serio el planteo de que esta comisión no está trabajando con seriedad. Lousteau me tiene acostumbrado porque siempre tiene criterios variables de acuerdo a las situaciones, que muchas veces no coinciden con su marco ideológico, ahora de Bullrich me sorprende, porque es el jefe del bloque".

El cordobés calificó el planteo de Lousteau de "ridículo". "Porque creo, y no lo tomen como una ofensa, sino como una verdad, que son parte de un gobierno que ha reventado el país, después vino la pandemia y nos dejó en una situación política", sostuvo Caserio, y agregó: "Me parece que se quiere tener un protagonismo y querer hacer ver que todo lo que hacemos está mal".

Por su parte, Lousteau le respondió a Caserio: "Me asombra que haga alusiones personales en vez de discutir las ideas". "Me parece que hay cuestiones del proyecto que se pueden mejorar. Creo que este proyecto puede y merece ser perfectible y debe alcanzar a todos los trabajadores", remarcó.