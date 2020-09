El Frente de Todos avanzó en el Senado con el proyecto sobre seguridad y coparticipación de la Ciudad

La iniciativa fija un monto de $24.500 millones -actualizable en lo sucesivo- para que la Ciudad se haga cargo de las funciones y competencias de seguridad y baja así un punto más a la coparticipación del distrito, que ya se había visto recortada por un decreto previo del presidente Alberto Fernández.

Los senadores de Juntos por el Cambio, que rechazan el proyecto y apuntan principalmente a que la transferencia de esos recursos no es "automática" sino que depende del Poder Ejecutivo de la Nación, criticaron que el oficialismo haya decidido firmar dictamen este jueves.

"Es mentira que quieren debatir y que quieren diálogo. Nos están llevando de nuevo de prepo a la sesión", expresó la senadora por la ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, al tiempo que remarcó que la oposición se "enteró hoy" de que "no habría más expositores y que pasaba a la firma el dictamen.

Previamente, su compañero de bancada Esteban Bullrich había criticado la ausencia de otros expositores sugeridos por la oposición que, según la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, no habían podido concurrir por cuestiones de horario.

Por su parte, Sacnun replicó: "La idea es decir que nosotros no queremos escuchar y es un argumento que tienen armado antes de que nosotros hagamos lo que hagamos". La senadora del Frente de Todos sostuvo que con este proyecto "no se está discutiendo coparticipación sino la transferencia de funciones de seguridad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuántos recursos se tienen que enviar para cumplir" con esa función.

Además, recordó que el acuerdo que suscribieron en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el que se transfirió la seguridad y se elevó la coparticipación de la Ciudad del 1,4% al 3,7% "no pasó por el Congreso".

Sobre el final del debate el jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, acusó a la oposición de tener "incomprensión de la distribución de los recursos" entre las distintas jurisdicciones del país y apuntó contra el planteo judicial que hizo la oposición contra las sesiones virtuales.

Es que Juntos por el Cambio amenazó con desconocer todo lo actuado por el Senado bajo el nuevo protocolo, lo que complica el panorama para las próximas sesiones.

"Han hecho una denuncia judicial diciendo que no son validas estas sesiones, pero proponen expositores, hablan, entonces no se entiende", remarcó Mayans, quien explora un posible acuerdo con Juntos por el Cambio para destrabar ese conflicto. No obstante, el senador formoseño remarcó que las reuniones de comisión y las sesiones "no son inválidas".