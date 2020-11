El Senado le rindió homenaje a Maradona y pasó debate de deuda para el lunes

La sesión de homenaje arrancó presidida por la titular del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, quien a poco del comienzo dejó el recinto para trasladarse a la Casa Rosada, junto a la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, para despedir al ídolo. En tanto, el senador Oscar Parrilli fue el encargado de izar la bandera argentina a media asta.

El primero en expresarse sobre el deceso de Maradona fue el senador del Frente de Todos por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien destacó las cualidades de Maradona, dijo que fue "sinónimo de lo argentino" y el pueblo argentino "lo recuerda y le rinde homenaje como el mejor futbolista pero también como el mejor amigo y el más destacado".

"Con emoción, Diego, este bloque te rinde homenaje sincero y te decimos que te guardaremos en nuestros corazones", expresó.

Rodríguez Saá recordó a Maradona "con esa cara llena de alegría y ojos vivarachos" cuando "tomó la pelota e hizo maravillas" en sus inicios en el fútbol argentino. Repasó tramos de su carrera como el Mundial de 1986 en el que Argentina obtuvo su segundo título de campeón mundial con el que "llenó de alegrías" a todos los argentinos.

El senador puntano calificó a Maradona como "el deportista extraordinario amado por todos sus compañeros de equipo" de "enorme corazón y pasión desbordante" y consideró que "no es fácil ser el líder y el mejor".

"Estamos en presencia de un momento histórico tal vez de los más destacados de la vida nacional, el pueblo argentino está conmovido y le está rindiendo su homenaje en cada rincón de la patria", cerró.

En representación de Juntos por el Cambio, la senadora Guadalupe Tagliaferri sostuvo que "Diego representaba nuestra forma de ser, nuestra identidad, nuestras genialidades y también nuestras contradicciones".

"Fue un grande dentro y fuera de la cancha, porque logró lo que muy pocos han logrado en esta Argentina que hace años vive en la grieta: Diego nos unió, nos une en este inmenso dolor y nos une ahora", expresó.

"Lo usamos desde la política, desde los medios, desde las empresas, para ver cómo podíamos obtener algo de rédito personal sin importarnos cuál era la repercusión sobre él, le marcábamos sus defectos tanto como sus logros", añadió.

Tagliaferri declaró que más allá de su ideología, "cuando levantaba la copa de campeón, la levantaba para todos".

A su turno, la senadora del Frente de Todos, Silvina García Larraburu, consideró que "en lo deportivo, Diego dejó su huella por donde pasó y algunos lo sienten como un Dios terrenal. Sus errores y virtudes lo convierten en eso". "El Diego es uno de esos héroes que serán siempre bandera, camiseta, paredón. Gracias compañero por tanto", afirmó.

Por su parte, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, indicó: “Yo no entiendo de fútbol y este homenaje no es desde el fútbol, es desde el pueblo que entiende que tiene un ídolo y que hoy lo está llorando. Por eso hoy, en nombre los que no entendemos nada de fútbol, le damos un último adiós a Diego Maradona”.

El senador oficialista, Jorge Taiana, sostuvo, a su tiempo, que Maradona "no solo fue un embajador natural, fue una figura de una enorme resonancia". "Compartimos el dolor enorme que hay en el pueblo argentino porque es el ejemplo del impacto que la vida de Diego Armando Maradona ha tenido en la sociedad", agregó.

"Ese Maradona que tanto nos enseñó y que tan lindos recuerdos nos deja no lo vamos a olvidar, siempre estará en nuestra memoria. Quiero enviar el afecto a sus seres queridos", continuó su compañero de bloque, el misionero, Maurice Closs.

Durante la sesión, mientras hacen uso de la palabra los senadores, se exhiben imágenes sobre la carrera futbolística del astro al mismo tiempo que se transmiten tramos del desfile incesante de argentinos a la Casa Rosada, donde se velan sus restos.

En la sesión está previsto tratar el proyecto de ley de "fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda", enviado por el Ejecutivo, que busca que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deban contar con aval parlamentario.

En tanto, mañana se debatirá también la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, que reduce la mayoría requerida para designar al jefe de los fiscales y otorga mayor control al Congreso y que es resistida por Juntos por el Cambio.

La iniciativa propone que la designación del procurador se realice con una mayoría absoluta (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente.

También elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años, con una única renovación a propuesta del Ejecutivo, al tiempo que establece que su nombramiento no podrá coincidir con años de electorales.

Además, modifica la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales.

La iniciativa también otorga mayor facultad de control sobre la actividad del Ministerio Público en el marco de la aplicación del nuevo sistema acusatorio que pasa las investigaciones de los jueces a los fiscales.

El debate se dará mientras permanece estancado en el Senado el pliego del juez Daniel Rafecas enviado por el presidente Alberto Fernández como candidato a encabezar la Procuración General.