Tailhade presentó un proyecto que apunta a facilitar el acceso a trasplantes de órganos

En la presentación, realizada en el Salón Blanco del Congreso Nacional, participaron el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el exministro de Salud de la Nación y actual diputado nacional, Daniel Gollan; el presidente del Incucai, Carlos Soratti; el presidente del Cucaiba, Francisco León; el vicepresidente del Incucai, Richard Malan; y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez.

Kreplak puso de relieve que "el 75% de las donaciones se realizan en los hospitales públicos, mientras que el 75% de los trasplantes se realizan en instituciones privadas".

"Tenemos que hacer un llamado tremendo al sector privado de la salud que no hace el trabajo solidario de procurar los órganos y esto hace que se pierdan muchas posibilidades de realizar trasplantes", destacó.

Por su parte, Gollan sostuvo: "No podemos caer en un sistema donde el que tiene acceso, tiene derecho a vivir; y el que no tiene acceso, tiene derecho a morir. Que una persona pueda decir eso y haya gente que lo aplauda, me hace sentir que retrocedemos décadas".

"Por suerte tenemos una estructura de leyes justamente para que no venga alguien y diga bueno, no hay más dinero para trasplantes, no hay más dinero para cirugía compleja. Espero que a través de esta movida sensibilicemos más, no sólo que haya más donantes, sino que la eficiencia para procurar los órganos mejore, porque eso se transforma en calidad de vida, en vida para miles de argentinos y argentinas", remarcó.

Cuántas personas integran la lista de espera del Incucai

En la actualidad hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un órgano, y de acuerdo al Incucai, solo 4 de cada 1.000 muertes permiten recuperar los órganos para donación.

La dificultad para recibir órganos se debe a que el fallecimiento del donante debe ser en terapia intensiva de un hospital y la muerte debe certificarse según criterios neurológicos. De esta manera, el cuerpo se puede mantener artificialmente hasta que se realiza la ablación de los órganos.

En este punto es fundamental la actuación de personal médico especializado. Hay muchas personas que están anotadas como donantes, al fallecer las familias dan el consentimiento, pero los órganos se pierden porque las instituciones sanitarias no toman las medidas necesarias para procurarlos.

Por esta razón, el programa Procurar busca crear unidades donde se conseguiría incrementar la cantidad de órganos disponibles, sostienen los impulsores del proyecto.