Kicillof suspendió el aumento de la tarifa de luz ordenado por Vidal

“La provincia tiene una deuda en dólares, pero también en salud, educación, trabajo, producción. Dijo Alberto ‘si no crecemos no podemos pagar’, dijo Néstor ‘los muertos no pagan las deudas’”, subrayó el funcionario poco después de asumir el cargo.

Kicillof suspendió el aumento de la tarifa de luz

Durante su discurso dijo que "si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueo" y recordó que la Corte Suprema, en un fallo de 2017, dijo que las tarifas “tienen que ser razonables, que las empresas tengan una rentabilidad normal" y "que todos puedan abonarlas”.

En ese marco, canceló el inminente incremento dispuesto por Vidal. “El gobierno saliente decretó un aumento del 50% para los primeros días en la distribución eléctrica, que representaría un aumento cercano o superior al 25% en las tarifas de todos los hogares de la provincia de buenos aires. Ese aumento lo vamos a dejar sin efecto”, anunció.

Vidal había dispuesto con la Resolución 1.713 del Ministerio de Infraestructura bonaerense, que a partir del 1° de enero se continuará aplicando el Incremento de Costos Tarifarios (ICT) -pérdidas por inflación y devaluación del peso- hasta que se recuperen las diferencias no obtenidas por el periodo 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.

De esta manera, los usuarios residenciales pasaría a pagar $3,53 el kilowatt hora, contra los $3,20 que se pagan actualmente. En tanto, los cargos fijos se incrementarán más de 40% para ubicarse en $121,26 para usuarios residenciales.

Kicillof aclaró que la suspensión de la suba no se debe a que “no hay voluntad de no respetar los contratos” con las empresas eléctricas, pero dijo que debe revisar lo actuado. “Convoco hoy a las empresas del sector para trabajar en un esquema que sea justo, sostenible, razonable y que la gente, las empresas y los productores lo puedan pagar”, subrayó.

Además, reveló que ya le solicitó al presidente Alberto Fernández que dé marcha atrás con la creación del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), el organismo de la Ciudad y Provincia encargado de controlar a las compañías, luego del traspaso de Edesur y Edenor de la Nación a los distritos.

“Hemos pedido al Gobierno nacional que retroceden en la creación del ente. Le pido a Alberto que retrotraigan todo a fojas cero, pero no en favor de una familia como se dijo, sino a favor del pueblo de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo parafraseando los dichos de Mauricio Macri con el Correo Argentino.

Kicillof prorroga el Presupuesto 2019

Kicillof también anunció que prorrogará el Presupuesto 2019 y que aguardará a que la Nación tenga su proyección de ingresos y gastos convertida en ley para elaborar un proyecto propio. “El presupuesto es ciencia ficción, no tiene realidad”, sintetizó sobre el plan vigente.

“Necesitamos tener un marco de proyección del Gobierno nacional, que el presidente ha dicho que va a posponer hasta que conozca la situación. La provincia también va a esperar a que haya un proyecto. Ni bien esté publicado el proyecto nacional vamos a trabajar contrareloj para que la Legislatura y la provincia tenga su propio presupuesto”, remarcó.