Tensión en diputados: Santiago Cafiero excedió su tiempo de exposición y Espert le apagó el micrófono

"Diputado Cafiero, acaba de hablar el doctor Chirillo y las preguntas eran para él. Yo no tengo ningún inconveniente en presentar todas las preguntas que usted quiera para el licenciado Pablo Quirno. Las preguntas son para el doctor Chirillo sobre los temas sobre los que habló ", sostuvo Espert mientras Cafiero continuaba hablando.

A pesar de la advertencia, Cafiero respondió: "Usted no me dice a quién le tengo que hacer preguntas", e inmediatamente Espert le cortó el micrófono al legislador opositor y continuó con la lista de oradores.

Sin embargo, el excanciller, enojado con la medida, se paró y se acercó hasta el lugar en el que estaba sentado Espert para reclamar en contra de su decisión y pedir que le permitan terminar con su exposición: "¿Cómo me va a cortar la palabra?", apuntó Cafiero y rápidamente Espert replicó: "Te voy a cortar la palabra porque vos no respetas a tus colegas. Eran 5 minutos cada uno. Vos te dedicaste 7 minutos a preguntarle al licenciado Quirno cuando no correspondía".

Por último, cuando había terminado el cruce, el presidente de la Comisión afirmó: "Le saco la palabra al diputado Cafiero y se la otorgo al diputado Martín Maquieyra, por irrespetuoso".

Diputados opositores continuaron reclamando y acusaron a Espert de "autoritario", a lo que respondió: "No es ser autoritario, es aplicar las reglas de juego de convivencia", y concluyó: "Señores periodistas, esto es el kirchnerismo".