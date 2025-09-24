Javier Milei recibió en EEUU un premio de manos de Scott Bessent y agradeció el "espaldarazo de apoyo a la Argentina"

El presidente Javier Milei recibió el Global Citizen Award (Ciudadano Global 2025) por su labor en las reformas económicas que promueve, que fue entregado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , en el marco de la gala de Atlantic Council .

"Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent , a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", agregó Milei durante su discurso en la gala.

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, dijo el presidente Milei al introducir su discurso y luego de recibir el reconocimiento .

El mandatario estuvo acompañado por el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo ”; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford ; la vicechair del Atlántico Council, Adrienne Arsht, y empresarios. De la gala también participaron el presidente Francia, Emannuel Macron , el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink , entre otras figuras de relevancia.

Milei gala Atlantic Council

Javier Milei destacó su gestión económica

A su vez, durante su breve discurso destacó la gestión económica de su gobierno desde su llegada a la Casa Rosada y afirmó: “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, señaló Milei.

"Lo que hizo prósperas a todas las naciones prósperas es hacer lo correcto, por más incómodo que sea, en lugar de hacer lo cómodo y fácil", dijo y deslizó un elogio a su par norteamericano: "Esto es algo que mi amigo Donald Trump tiene más claro que nadie, por eso impulsa las medidas que está llevando adelante para hacer América grande otra vez, siendo su gestión una gran inspiración para nuestro gobierno".

Para cerrar su discurso, el Presidente volvió a referirse a la política estadounidense y mencionó el "cobarde asesinato de Charlie Kirk", el referente de ultraderecha baleado en Utah, y condenó "la violencia con la izquierda está luchando este proceso". "Están dispuestos a todo con tal de imponer sus ideas criminales. Charlie les ganó el debate con la verdad y ellos recurrieron a la fuerza. Por eso hoy más que nunca es necesario enfrentarlos con el coraje y determinación que su administración está demostrando. no podemos frenar porque ya sabemos que ellos no l harán ni se detendrán hasta destruirnos por completo", concluyó.