Comenzó la indagatoria a directivos de Vicentín por presunta emisión de facturas "truchas"

Mediante un comunicado también expresaron que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".

Además apuntaron que los comprobantes presentados para recibir los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real" y los supuestos proveedores de la aceitera con sede en Avellaneda, Santa Fe, están "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".

La emisión de facturas falsas habría sido según indican desde AFIP durante 2016 (84,6 millones de pesos), 2017 (44,4 millones) y 2018 (11,4 millones). Según señaló el diputado provincial Carlos Del Frade las fechas en las que se emitieron estas facturas "son muy importantes" ya que se trata "justamente del período de mayor expansión de Vicentín, cuando pasó a ser la sexta empresa de mayor facturación en el país y la primera exportadora".

Por otro lado, desde la AFIP también denunciaron que las sociedades utilizadas para las maniobras "no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".

Los principales responsables de la empresa que tendrán que presentarse a indagatoria en audiencias previstas hasta mediados de diciembre son los directivos y ex directivos Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentín, Roberto Vicentín, Yanina Boschi, Herman Vicentín, Oscar Vicentín, Rubén Vicentín y Norma Vicentín.