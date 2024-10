Victoria Villarruel junto Isabel Perón: cómo se organizó el encuentro y su impacto en Casa Rosada

La Vicepresidenta mantiene su agenda propia y provoca al Gobierno. No contenta con el encuentro, inauguró un busto en el Senado.

"En un día como hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura", destacó la titular del Senado, quien fue elogiada por el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el senador peronista José Mayans.

Villarruel busto Isabel Perón

No contenta con el homenaje en redes, la Vicepresidenta inauguró además un busto en homenaje a Martínez de Perón en el Senado. Lo hizo en el Salón de las Provincias, meses después de haber ordenado retirar el busto del expresidente Néstor Kirchner bajo el argumento de que no tenía vínculo con la Cámara alta.

"Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido, y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación, desoyendo las ideas que alimentaron la doctrina justicialista", sostuvo durante el acto.

¿A qué juega Villarruel? La reunión con Isabel Martínez de Perón y su impacto en Casa Rosada

La única funcionaria que se atrevió a cuestionar en ON a la vicepresidenta fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Está intentando un camino propio, separado del equipo del Gobierno", la cruzó.

La exministra de Mauricio Macri, quien se quedó con una de las carteras prometidas a Villarruel, le advirtió que "debería seguir la línea presidencial".

En los pasillos de Balcarce 50 diversos funcionarios aseguran que Presidencia no estaba al tanto de la reunión. No obstante, aseguran que no sorprende su agenda propia, que mantiene desde el inicio de la gestión, y continúan delimitándola a sus funciones en el Senado.

En paralelo consideran que, más que un guiño al peronismo, la foto es una reivindicación al rol de Martínez de Perón por nombrar a Jorge Rafael Videla como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y por su rol en la Triple A.

Lo que consideran en Casa Rosada es que de esta manera la funcionaria sigue atendiendo su juego propio y busca seducir a algún sector del peronismo, en momentos en los que sus dirigentes se muestran en plena interna. En el entorno de la vice saben que gran parte del electorado de La Libertad Avanza se mostró desencantado en las últimas encuestas, y está dispuesta a retener de ese capital político.

En la misma sintonía, aseguran que pese a los desencuentros entre Villarruel y Javier Milei, "no hay dudas sobre la continuidad de Victoria" y de que "tira para el mismo lado". Así las cosas, todo parece reducirse a su vínculo con el Presidente: la imagen se lee como una mojada de oreja a quien fue su compañero de fórmula.