Victoria Villarruel aseguró que Alberto Fernández es un ''impresentable'' y le apuntó al kirchnerismo

Villarruel publicó en su cuenta de X su opinión al respecto de la situación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, luego de que el jueves por la noche se dieran a conocer los chats entre el ex presidente y la ex primera dama, haciendo foco especialmente en el partido al cual perteneció durante su mandato: ''El kirchnerismo rascando el fondo de la olla y cargándose todas sus banderas con el impresentable de Alberto Fernández''.

A la denuncia de Yañez se le sumó la filtración de un sugestivo video, donde se escucha a Fernández hacerle preguntas a la Tamara Pettinato sobre el vínculo afectivo que los unía. Si bien se desconoce la fecha precisa del hecho, se presume que ocurrió durante la pandemia, tiempo en el que la actriz visitó la Casa de Gobierno.

Durante el video, el expresidente habla de una relación entre ambos y le pide a la conductora de radio que le diga "algo lindo". La periodista responde con elusivas en distintas ocasiones, hasta que Fernández insiste en que diga "lo que sentís". Allí, la mujer asiente y pronuncia un "Te amo", a lo que el expresidente completa: "Yo a vos".

Cristina Kirchner sobre Alberto Fernández: "La misoginia y el machismo no tienen bandera partidaria"

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió en su cuenta de la red social X a la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género por parte de su expareja, Fabiola Yañez.

"Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA", comienza la publicación de la exmandataria.

"Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza", sostuvo.

"La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal", concluyó la exmandataria.

''Venís golpeándome hace 3 días seguidos'': los chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

Luego de que el pasado miércoles Fabiola Yañez denunciara a Alberto Fernández por violencia de género, salieron a la luz conversaciones de WhatsApp entre ambos, donde la ex primera dama le envió fotos con moretones en un brazo y un hematoma en el ojo. ''Venís golpeándome hace 3 días seguidos'', escribió.

En los chats filtrados se puede ver como Yañez acusaba al ex presidente de atacarla físicamente en reiteradas ocasiones: ''Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación''.

"Me volvés a golpear. Estás loco. Venís golpeándome hace 3 días seguidos. Y cuando me zamarreaste de los brazos me dejaste moretones", muestran las conversaciones publicadas por Infobae.

Fernández, que había asegurado que "la verdad de los hechos es otra" y ''que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", expresó en otro tramo de los chats: "Deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás (...) Vení (...) Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará, me siento muy mal".

Los chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

