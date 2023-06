Volvió a hablar exaliado de Javier Milei y explicó por qué está enojado

En declaraciones a Radio con Vos , Eguía detalló cómo fue que los principales dirigentes de Milei lo extorsionaron . "En esta elección saqué 10 bancas y ¿por qué me saltó la cadena el otro día? Me pidieron cargos, mi pidieron a mi todo lo que dice que está mal ", acusó el periodista.

Javier Milei Carlos Eguía.webp Carlos Eguía y Javier Milei.

"Hablé con Ramiro Marra y me dijo que Javier Milei no debe saber. Si sabe, es un hijo de puta, y si no sabe, es un pelotudo; de ninguna manera puede ser mi candidato a presidente", expresó Eguía. En este sentido, el candidato libertario se mostró desilusionado: "No estoy enojado".