War Room: especialistas de seis países simularon una campaña presidencial + Agregar ámbito en









La jornada estuvo organizada por la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Simuló el funcionamiento de una campaña electoral argentina, desde la investigación inicial hasta la comunicación y el día de la votación.

La actividad no buscó anticipar un resultado electoral, sino examinar qué decisiones debería tomar un equipo profesional.

¿Cómo se gana una elección? La Cumbre Mundial de Comunicación Política realizó el viernes una simulación de campaña electoral llamada War Room para analizar cómo competirían distintos espacios políticos argentinos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Trabajó sobre un escenario político construido con encuestas, información digital y nombres que hoy forman parte de la conversación pública argentina.

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La experiencia propuso ir más allá de las exposiciones tradicionales: reproducir el funcionamiento de un equipo electoral, con profesionales a cargo de distintas áreas y decisiones que deben integrarse en una estrategia común. Se realizó en el Centro Cultural Recoleta y participaron especialistas en estrategia, investigación, comunicación, datos y territorio.

"War Room fue una jornada de formación y capacitación política donde, a diferencia de cualquier actividad académica o de media training, se metió específicamente en el escenario político argentino de cara al 2027. Analizamos la potencialidad de los candidatos, la escena electoral en general, al electorado argentino, qué está pasando en el mundo digital, el Big Data, cómo opera el mapa de medios, qué posibilidades de crecimiento o debilidades tiene cada uno de los candidatos y sobre todo los espacios políticos", explicó Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política.

La propuesta reunió a 14 profesionales de seis países, entre ellos Shila Vilker, Mauro Becerra, Daniel Vico, Gabriel Slavinzky, Lucía Bonetto, Mario Rodríguez, Jorge Imhof, José Norte, Edgard Gutiérrez, Leandro Fagúndez, Halley Arrais y Martín Buzzi, junto con Ivoskus y la participación de Martha Hernández en el tramo de conclusiones.

Por su parte, la Subsecretaria de Medios y Prensa de GCBA, Carolina Bartel afirmó: "desde la Ciudad de Buenos Aires creemos en la importancia de generar estos espacios de formación, intercambio y profesionalización de la comunicación política. Queremos que la Ciudad de Buenos Aires sea también un punto de encuentro y una referencia para quienes pensamos, estudiamos y trabajamos en comunicación política".

Escenario de 2027 "Nadie tiene nada asegurado", había señalado Ivoskus al describir el escenario de 2027. La premisa de War Room fue trasladar esa incertidumbre al trabajo concreto. Tomaron como referencia distintos escenarios posibles para la próxima elección presidencial: Javier Milei como candidato del oficialismo; una eventual interna peronista entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Sergio Uñac; un espacio outsider, con Jorge Brito, Daniel Hadad y Dante Gebel como alternativas; y Myriam Bregman como referencia de la izquierda. También se planteó el análisis de las consecuencias que podría tener la continuidad o la suspensión de las PASO. Cada especialista aportó una perspectiva específica, con el objetivo de mostrar cómo los datos, el contexto y las decisiones de comunicación se relacionan entre sí. Una encuesta puede modificar el diagnóstico; ese cambio obliga a revisar los mensajes, la pauta, la presencia territorial o la respuesta frente a una crisis.