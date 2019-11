¿Por qué hubo golpe en Bolivia?

Habrá que repasar siguiendo este texto consensuado lo ocurrido en Bolivia el domingo, para definir si efectivamente se trata de un fenómeno político de esta naturaleza. Esa mañana Evo Morales había convocado a nuevas elecciones presidenciales, luego de reconocer que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmaba que no podría avalar el llamado del 20 de octubre luego de detectar severos hechos concretos de fraude en el escrutinio. Morales resolvió también el reemplazo de los miembros del Tribunal Electoral y la constitución de uno nuevo para fiscalizar las próximas elecciones, con integrantes de la oposición. Luego del desesperado llamado, comenzaron a copar las calles del país movilizaciones convocadas por la oposición; en algunos casos violentas. Evo Morales pidió a las fuerzas armadas y de seguridad que intervengan, a lo que estas le respondieron que no acatarían sus órdenes de represión. Hasta este punto, pese a la terminal crisis, todo transcurría dentro de lo estipulado por las instituciones. El problema surgió cuando las Fuerzas Armadas Bolivianas forzaron su salida del poder, interpretando que el dictamen de la OEA reclamaba el retiro de Morales, y no la repetición de los comicios.