¿Qué está en juego en el debate sobre salario mínimo universal?

La pobreza está íntimamente relacionada con los cambios que sufrió el mercado laboral. Hoy en Argentina tener trabajo significa no tener hambre (es decir, no ser indigente). Pero hace ya varias décadas que tener trabajo no significa más no enfrentar otros riesgos, como no poder comprar mucho más que comida, no tener acceso a servicios básicos como la salud o bienes básicos como una vivienda digna (es decir, estar bajo la línea de pobreza). En nuestro país, una parte de las personas que trabajan viven en una situación de pobreza. Y, puesto al revés, la mayoría de las personas en situación de pobreza trabajan (¡y algunos/as muchas más horas que el resto de la población!). Generalmente, los varones lo hacen en trabajos informales y precarios, y las mujeres, en trabajos no remunerados en los hogares o barrios (tareas domésticas, comunitarias o de cuidados).