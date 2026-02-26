Cuánto cuesta un dos ambientes en CABA y dónde conviene invertir + Seguir en









Los dos y tres ambientes son las tipologías más demandadas del mercado. Precios en los barrios con más demanda de CABA.

Un departamento de dos ambientes en CABA cuesta en promedio u$s 129.704.

El mercado inmobiliario porteño atraviesa una dinámica activa en operaciones. En este contexto, el valor de los departamentos de dos ambientes se consolida como una referencia clave tanto para quienes buscan vivienda como para inversores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el último informe de Zonaprop, en enero el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en u$s 2.450, prácticamente sin cambios desde octubre de 2025. En términos interanuales, el incremento fue del 4,75%, lo que refleja una suba moderada en un mercado que empieza a moverse con mayor volumen: durante 2025 se firmaron 69.461 escrituras, impulsadas en parte por el regreso del crédito hipotecario.

Cuánto cuesta un dos ambientes en CABA Hoy, el valor promedio de un departamento de dos ambientes en la ciudad alcanza los u$s 129.704. Sin embargo, los precios varían significativamente según la zona. Entre los barrios más demandados, Palermo lidera tanto en interés como en valores: un dos ambientes de 50 m² ronda los u$s 150.600. Le sigue Belgrano, donde el costo estimado se ubica en torno a los u$s 145.150. En Recoleta, con un precio promedio de u$s 2.745 por m², una unidad de dos ambientes se calcula en aproximadamente u$s 137.000. Más accesibles aparecen Caballito, con valores cercanos a los u$s120.000, y Almagro, donde rondan los u$s116.000.

Los barrios más caros y los más accesibles El ranking de precios lo siguen encabezando Puerto Madero, con un valor promedio de u$s6.157 por m², Núñez u$s3.407/m² y Palermo.

En el otro extremo, las zonas más accesibles continúan siendo Villa Lugano, Nueva Pompeya y La Boca, donde los valores de entrada son considerablemente más bajos que el promedio de la Ciudad.

Más allá de los precios, la clave para los inversores está en la rentabilidad. En este punto, los barrios premium muestran retornos más acotados: Puerto Madero ofrece una rentabilidad bruta cercana al 3,3%, seguido por Núñez (4%) y Palermo (4,1%). En cambio, las mejores oportunidades aparecen en zonas más económicas. Lugano lidera con un retorno del 9,6%, seguido por Nueva Pompeya (7,6%) y La Boca (7,3%), muy por encima del promedio porteño, según Zonaprop. De esta manera, los barrios más consolidados concentran la demanda y sostienen los valores más altos mientras que las zonas más accesibles ofrecen mejores rendimientos, lo que abre oportunidades para quienes buscan invertir con foco en renta.

Temas Propiedades