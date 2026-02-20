Miami suma su primer mirador público en altura y redefine su skyline Por Andrea Glikman + Seguir en









En una torre residencial de 90 pisos se incluirá un mirador vidriado con vistas a la ciudad y el océano Atlántico. Los departamentos parten desde u$s800.000.

La nueva torre de 90 pisos incluirá el primer mirador público de Miami.

Miami tendrá un nuevo hito urbano con la incorporación del primer mirador público en altura dentro de un desarrollo residencial. La iniciativa se enmarca en una nueva etapa de expansión vertical, marcada por la llegada de torres “super altas”, aquellas que rondan los 300 metros o que se aproximan a ese umbral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El proyecto contempla una torre de 90 pisos y aproximadamente 260 metros de altura, con más de 420 unidades residenciales. El dato distintivo es la incorporación de un deck de observación abierto al público, una tipología hasta ahora ausente en el mercado del sur de Florida. Ubicado a 259 metros de altura, el mirador contará con una plataforma de vidrio que brindará vistas únicas del Downtown Miami y el océano Atlántico.

A diferencia de otras grandes ciudades de Estados Unidos, Miami no contaba hasta ahora con un mirador de acceso público en altura. Este tipo de infraestructura urbana sí está consolidada en plazas como Nueva York, donde funcionan espacios como el One World Observatory, o en Chicago, con el Skydeck Chicago. La incorporación de este formato en Miami introduce un componente nuevo en su desarrollo urbano: el acceso público a vistas en altura en una ciudad donde, hasta ahora, ese privilegio estaba mayormente asociado a desarrollos privados.

La construcción del edificio es comandada por Property Markets Group (PMG) junto a Ennismore, bajo la marca Delano. Estará ubicado en el Downtown de Miami y contará con residencias tipo estudio, de uno, dos y tres ambientes. La torre tendrá más de 421 unidades, con vistas abiertas. Los departamentos parten desde los u$s 800.000.

Auge de torres súper altas en el sur de Florida El lanzamiento se da en paralelo a la expansión de torres de gran escala en el Downtown de Miami. Entre ellas se destaca, por ejemplo, el Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami, que se convertirá en uno de los edificios más altos de la ciudad.

Este proceso configura un incipiente cluster de rascacielos de gran altura, un fenómeno históricamente concentrado en mercados como Nueva York o Chicago, pero que comienza a replicarse en el sur de Estados Unidos, impulsado por la llegada de inversiones y el crecimiento de la demanda residencial premium. Desde el punto de vista del real estate, la incorporación de un mirador público suma un diferencial tanto al proyecto como al área donde se emplaza. En mercados internacionales, este tipo de equipamiento suele traducirse en un aumento del flujo de visitantes, lo que dinamiza la actividad comercial y gastronómica del entorno. A su vez, contribuye a una revalorización del suelo, especialmente en zonas que comienzan a consolidarse como nuevos polos urbanos. Por último, influye en el posicionamiento del proyecto dentro del segmento premium, al integrarlo a una categoría de desarrollos que no solo ofrecen vivienda, sino experiencias.

Temas Miami

Propiedades