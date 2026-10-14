Golf, río y nuevas viviendas: cómo es Los Canales de Plottier, el barrio que crece cerca de Vaca Muerta

El desarrollo abarca más de 300 hectáreas y acompaña la expansión residencial de Neuquén. Atrae a familias, profesionales e inversores y ofrece lotes con financiación. Cuánto cuesta comprar un terreno.

Vista aérea de Los Canales de Plottier, donde la expansión residencial se refleja en las 236 casas terminadas, 137 obras en curso y 74 proyectos presentados registrados en 2026

Plottier se convirtió en uno de los principales polos de expansión residencial de la provincia de Neuquén . La actividad de Vaca Muerta , la producción del Alto Valle y la cercanía con la capital provincial impulsaron la llegada de nuevos habitantes, trabajadores jerárquicos, familias e inversores. En ese escenario, Los Canales de Plottier apuesta a consolidarse como una de las propuestas de mayor escala de la región , con un desarrollo que combina viviendas, deporte, espacios verdes y áreas comerciales.

Plottier, ubicada en el departamento Confluencia, es la segunda localidad más poblada del distrito y uno de los puntos de mayor expansión del área metropolitana. A unos 15 kilómetros de la capital provincial, combina su cercanía con Neuquén con un entorno residencial a orillas del río Limay y la conectividad de la Ruta Nacional 22. Esa ubicación favorece la llegada de nuevos habitantes, entre ellos personas que eligen vivir en Plottier y trasladarse a diario a la capital por motivos laborales, en un contexto de crecimiento urbano impulsado por la actividad energética, los servicios y la producción del Alto Valle.

El emprendimiento reúne un club de campo de 200 hectáreas, con 845 lotes, y una urbanización abierta de otras 128 hectáreas, destinada a usos residenciales, comerciales, educativos, gastronómicos y corporativos. Los terrenos parten de u$s60.000 y tienen superficies desde 1.000 m2, una propuesta que apunta tanto a quienes buscan una vivienda permanente como a quienes evalúan invertir en una zona con demanda habitacional vinculada con la actividad energética.

Santiago Casajús , gerente de proyecto de Los Canales de Plottier, destacó la evolución del emprendimiento y el avance de la construcción de viviendas. Dijo: "Los registros del desarrollo muestran que la cantidad de casas terminadas pasó de 89 en 2020 a 236 en 2026. En el mismo período, las obras en curso aumentaron de 36 a 137, mientras que los proyectos presentados crecieron de 12 a 74".

El movimiento refleja una transformación que no se limita a la comercialización de terrenos. La consolidación de viviendas, la continuidad de nuevas obras y la presentación de proyectos dan cuenta de un barrio que amplía su base residencial y acompaña el crecimiento de Plottier.

Las casas terminadas casi se triplicaron en seis años

Las cifras del desarrollo muestran un salto en la actividad constructiva. En 2020, Los Canales registraba 137 unidades entre casas terminadas, obras en curso y proyectos presentados. Para 2022, el total había ascendido a 220; en 2025 llegó a 438 y en 2026 alcanzó las 447.

Fuente: Los Canales de Plottier

El principal avance se observa en las viviendas finalizadas: pasaron de 89 en 2020 a 124 en 2022, 208 en 2025 y 236 en 2026. Esto representa un incremento del 165% respecto de 2020, es decir, casi 2,7 veces el registro inicial. Las obras en curso también crecieron con fuerza: de 36 a 140 entre 2020 y 2025, aunque en 2026 descendieron levemente, hasta 137.

Los proyectos presentados, por su parte, subieron de 12 en 2020 a 90 en 2025 y luego bajaron a 74 en 2026. La evolución muestra que el desarrollo atravesó una etapa de fuerte expansión constructiva y que mantiene actividad, aunque los indicadores no avanzan todos al mismo ritmo.

Casajús destacó que el proyecto se apoya en una propuesta residencial que integra infraestructura, naturaleza y servicios. La urbanización cuenta con redes subterráneas de electricidad, agua potable, gas natural y fibra óptica, además de más de 37 kilómetros de calles internas asfaltadas y un paseo costero de siete kilómetros sobre el río Limay.

Fuente: Los Canales de Plottier

Los lotes se comercializan de forma directa por parte del desarrollador y, según las condiciones informadas, existen alternativas de financiación de hasta 48 cuotas, con anticipos desde u$s8.000. El objetivo es facilitar el acceso a quienes buscan construir y acompañar la demanda de una ciudad que amplía su superficie residencial.

Plottier se expande al ritmo de Vaca Muerta

La transformación de Los Canales se inscribe en un proceso urbano más amplio. Un informe de la Fundación Tejido Urbano, relevó la expansión de la mancha urbana del Área Metropolitana de Neuquén entre 2018 y 2024.

El estudio registró que Plottier sumó 4,1 km2 de superficie urbanizada, un incremento del 23% respecto de 2018. En términos absolutos, fue el segundo municipio que más creció, detrás de Neuquén capital.

Fuente: Google Maps

La evolución demográfica acompañó ese avance. La población dentro de la superficie urbanizada de Plottier aumentó un 20,3% durante el mismo período, una de las tasas más altas del área metropolitana. En el conjunto del aglomerado, que incluye municipios de Neuquén y Río Negro, la superficie urbanizada creció un 14,4% y la población urbana, un 11,6%.

Fernando Zurita, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Plottier y de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), describió un cambio demográfico profundo. Según su estimación, la localidad pasó de unos 12.000 habitantes a una población cercana a los 80.000 en menos de 12 años.

El dirigente señaló que "la cercanía con Neuquén capital, la conectividad y los valores del suelo favorecieron la llegada de nuevos residentes". También advirtió que el crecimiento de la ciudad exige inversiones en infraestructura básica, transporte y planificación urbana para acompañar la demanda.

El perfil de la demanda y los nuevos servicios

La actividad de Vaca Muerta tiene un efecto directo sobre el mercado residencial. La instalación de trabajadores jerárquicos, profesionales y personal vinculado con las empresas de servicios petroleros genera demanda de alojamientos temporarios y viviendas permanentes. A ese movimiento se suman familias que buscan más espacio y una alternativa residencial fuera de la capital provincial.

Vista aérea de la ciudad de Plottier, una pujante región de la Patagonia ubicada a 15 km de Neuquén capital

Zurita explicó que el desarrollo habitacional de Plottier tuvo como principal motor a la inversión privada. Entre las tipologías más frecuentes mencionó los dúplex, destinados tanto a la venta como al alquiler. En cambio, la construcción de edificios en altura enfrenta límites por la capacidad de las redes de agua potable y saneamiento cloacal.

El crecimiento de la población también modifica el mapa comercial. Según Zurita, "la disponibilidad de locales para alquiler es prácticamente nula, mientras que la demanda abre oportunidades para restaurantes, cafeterías, complejos deportivos, natatorios y empresas prestadoras de servicios. La ciudad, además, conserva una base productiva ligada a la fruticultura, con cultivos de frutillas, frambuesas y moras, y viveros especializados".

Zurita explicó que “el desarrollo habitacional de Plottier fue impulsado íntegramente por el sector privado, que tuvo un papel central para responder a la creciente demanda de viviendas, ante la ausencia de proyectos estatales. La tipología que predomina es la construcción de dúplex destinados tanto a la venta como al alquiler. En cambio, los edificios en altura encuentran una limitación importante en la capacidad de la infraestructura existente, principalmente en las redes de agua potable y saneamiento cloacal”.

Edificios con altura mediana también son protagonistas de la ciudad de Plottier

Sobre el impacto de Vaca Muerta, el dirigente que también es representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Neuquén señaló que “la actividad hidrocarburífera tiene un efecto directo y absoluto en el crecimiento inmobiliario de la ciudad. La conexión con la Ruta Provincial 67, que nace sobre la nueva traza de la Ruta Nacional 22 a la altura de la meseta, favoreció la radicación de personal gerencial y petroleros jerárquicos de alto poder adquisitivo. Este segmento genera una demanda alta y constante de viviendas, desde alojamientos temporarios hasta residencias permanentes de categoría”.

Golf, costa y nuevos espacios de encuentro

Los Canales busca diferenciarse por la combinación de naturaleza, deporte y equipamiento. Uno de sus principales atractivos es la cancha de golf de 18 hoyos, par 72, diseñada por Nicklaus Design. El desarrollo también cuenta con un club house de 1.000 m2, canchas de tenis y fútbol, un playón multideportivo y espacios recreativos. Según datos del emprendimiento, más de 220 familias ya viven de manera permanente en el barrio.

El golf es protagonista en Los Canales. Los fines de semana suelen desarrollarse distintos torneos

Para ampliar la oferta de actividades, durante 2026 se aprobó la construcción de una piscina de 12 por 25 metros, dos canchas adicionales de tenis y dos de pádel, junto con vestuarios. La iniciativa apunta a reforzar la vida social del club y sumar servicios para los residentes.

El proyecto también incluye un colegio privado con niveles inicial, primario y secundario en funcionamiento, además de áreas previstas para comercios y servicios. A eso se suma la recuperación de espacios vinculados con la historia de la zona: el emprendimiento informó que donó tierras al municipio para consolidar un corredor público con el museo histórico de la casa del doctor Alberto Plottier, un jardín botánico y senderos recreativos para caminatas y bicicletas.

Los espacios verdes y la laguna de Los Canales de Plottier ofrecen un entorno natural para el encuentro entre amigas y el descanso de las familias que viven en el barrio

La urbanización se asienta sobre tierras vinculadas con los orígenes productivos de la localidad. A comienzos del siglo XX, el doctor Alberto Plottier y sus hermanos impulsaron obras de irrigación y forestación que transformaron el paisaje y favorecieron el desarrollo frutícola.

El equipamiento deportivo también tendrá nuevas incorporaciones. Según confirmó Casajús, este año la asamblea aprobó la construcción de una piscina de 12 por 25 metros, dos canchas adicionales de tenis y dos de pádel, con vestuarios. Las nuevas canchas de tenis serán de carpeta, en lugar de polvo de ladrillo, y conservarán el color azul. “Esto le va a dar más vida social al club”, explicó.

Las canchas de fútbol de Los Canales de Plottier forman parte de la propuesta deportiva y recreativa del desarrollo, que busca ampliar los espacios de encuentro y la vida social de sus residentes

La ampliación se suma a la cancha de golf de 18 hoyos, el club house, las instalaciones deportivas existentes y los espacios recreativos. La propuesta busca fortalecer la vida cotidiana de las más de 220 familias que ya residen en el barrio y acompañar la llegada de nuevos propietarios de la región y otras latitudes.

Casajús sostuvo que la apuesta de Los Canales consiste en integrar la historia de la región con una propuesta residencial adaptada a las nuevas demandas de la Patagonia, en la que la naturaleza, la seguridad y el deporte convivan con infraestructura y servicios. Concluyó: “Los Canales representa la síntesis entre la historia viva de nuestra región y la visión de futuro que exige la Patagonia actual”.