Refaccionar y agregar valor al hogar: cuánto cuesta renovar cocina y baño con los costos más estables

Con la estabilización de costos en construcción, renovar áreas húmedas vuelve a ser más previsible. Qué considerar y las tendencias clave en materiales.

Dos operarios trabajan en la colocación final de la mesada de una cocina que está en plena renovación. El presupuesto final crece según las decisiones de diseño, especialmente cuando se incorporan materiales con mayor participación importada

La reciente estabilización de los costos de construcción volvió a abrir una ventana de oportunidad para quienes evalúan renovar baños y cocinas, dos de los ambientes que más valorizan una vivienda en el mercado actual. Con un dólar más firme y precios en pesos alineados a la inflación, el costo en dólares dejó de aumentar tras casi dos años de alzas.

Hoy, una renovación completa difícilmente baje de u$s6.000 por ambiente , aunque el promedio actual para una refacción integral de baño y cocina estándar asciende a u$s11.751 . Este contexto impulsa a propietarios a renovar antes de vender o alquilar, y a quienes tienen ahorros a adelantar obras para evitar futuros aumentos.

Germán Gómez Picasso , de Reporte Inmobiliario, señaló que la baja en dólares se explica sólo por la paridad cambiaria: la suba del tipo de cambio acomodó automáticamente los costos medidos en dólares. En pesos, los insumos avanzaron cerca del 2% mensual en el último semestre, por lo que hoy el dólar define todo: si sigue la inflación, los costos se estabilizan; si queda atrasado, suben; si se mueve más rápido, bajan.

Esa relación también explica las diferencias entre obras estándar y aquellas con terminaciones premium. En baños, por ejemplo, una sola grifería de bañera exenta supera los $2.000.000 , mientras que un juego de ducha, bidet y lavatorio ronda los $400.000 , y las líneas premium pueden costar un 70% más.

Gómez Picasso sostuvo que la mejor forma de ahorrar sin perder calidad consiste en apoyarse en profesionales que sepan distinguir materiales durables y estéticos, capaces de mantener valor en el tiempo frente al uso intenso.

Un operario alisa la pared de la ducha de un baño en refacción

Cocinas: cómo optimizar el gasto y qué tendencias se imponen

Las cocinas presentan un perfil cada vez más integrado al área social de la vivienda. Para Gómez Picasso, el primer paso consiste en evaluar el uso real del espacio: no se proyecta igual una cocina para una persona sola que para una familia tipo. El avance de heladeras panelables y artefactos integrados confirma esa tendencia más minimalista.

Federico De Rosso, arquitecto y cofundador de Remodelatucasa.ok, ofreció una lectura más cauta sobre la presunta baja en dólares. Según su análisis, el costo real no bajó, sino que se reacomoda por dos fenómenos simultáneos. Por un lado, “inflación en dólares”, ya que el dólar retrocedió frente al avance de materiales como cemento, cal, cables, aluminios y vidrios. Por otro lado, la recesión redujo la presión sobre la mano de obra.

“Si cae la obra pública, hay más mano de obra disponible que compite en un mercado en recesión, y eso contiene precios que antes se desbordaban”, indicó De Rosso.

La combinación de ambos factores explica por qué las obras no aumentaron al ritmo de otros momentos, aunque el costo en dólares no descentralizó como podría suponerse.

De Rosso detalla qué conviene definir antes de cotizar:

Relación entre heladera, pileta y cocina.

Medidas exactas de cada artefacto.

Organización funcional y recorridos.

Tipo de mesada y nivel de terminación deseado.

El mayor peso del presupuesto está en carpintería y mármol. De Rosso señala que se pueden bajar costos sin perder calidad usando bases de mamposterería, mesadas de porcelanato o acabados cementicios, y granitos argentinos como el Grismara.

En refacciones completas para cocinas de 20 m2, los valores actuales van de u$s12.000 a u$s13.000. En cocinas, el especialista remarcó que el diseño debe responder al estilo de vida del usuario. No necesita lo mismo una persona que cocina esporádicamente que una familia numerosa. Hoy predominan las cocinas integradas al living, lo que obliga a elevar la calidad estética.

Cocina 1 La cocina de un departamento de tres ambientes recientemente renovada

Se destacan las mesadas continuas, electrodomésticos panelables y soluciones que disimulan heladeras, hornos y alacenas. Esta tendencia exige planificación precisa, mayor inversión en terminaciones y una visión de conjunto para lograr armonía visual con el área social del hogar.

Movimiento de valores y materiales tendencias

Sobre el comportamiento de los precios en pesos, De Rosso detalló que se movieron más parejo respecto de la canasta básica, algo que nunca había pasado en años de fuertes disparidades. Los insumos básicos ya no trepan al 7% mensual mientras la inflación general marca el 2,5%, lo que genera una sensación de mayor estabilidad relativa en la compra de materiales. El dólar planchado completa un escenario que exige análisis fino y decisiones rápidas cuando aparece una oportunidad de compra mayorista.

Respecto a qué rubros resultan más sensibles, el arquitecto destacó que la obra chica se encarece por dos vías: la necesidad de productos personalizados y la percepción del valor. Las clases medias destinan ahorros a refacciones que funcionan como forma de capitalización cuando el dólar deja poco margen de compra. En ese contexto, rubros como carpintería, hierro, mármol y aluminio mantienen impacto alto en el costo total.

En baños, De Rosso recomendó ahorrar desde la anticipación: comprar con tiempo grifería, accesorios, artefactos, bocallaves y picaportes, que no se deterioran ni caducan como una bolsa de cemento. Planificar la adquisición con meses de anticipación puede reducir el presupuesto final, siempre que se trabaje con cantidades calculadas por un profesional.

Baño Construcción Propiedades Trabajos finales en las doble bachas de un baño reluciente ahora

En cocinas, el arquitecto aconsejó ordenar primero la función: definir ubicación y medidas de heladera, pileta y cocina para ajustar carpintería y mármol. Propuso evitar mármoles importados y optar por porcelanato, acabados cementicios o granitos argentinos como el Gris Mara. También recomendó usar tabiques de mampostería para reducir trabajo de carpintería, siempre con medidas claras desde el inicio.

El baño, clave

La arquitecta Alejandra Terrarosa, del estudio ATM & Asoc., coincidió en que el baño exige la mayor eficiencia posible. Explicó que se trata de un espacio pequeño donde cada centímetro influye en la funcionalidad. Una vez resueltos los servicios básicos, la prioridad pasa al almacenamiento y, por último, la iluminación, elemento decisivo cuando conviven varios usuarios.

La elección de sanitarios suspendidos, muebles con sistemas de guardado integrados y doble bacha en baños principales ganó presencia entre propietarios que buscan elevar categoría. Las terminaciones también avanzaron: se multiplicaron las opciones en piedras sintéticas, porcelanatos de gran formato y mesadas integradas con cuencos, además de la reaparición de madera en baños amplios con sectores húmedos y secos diferenciados.

Baño 3 Accesorios suspendidos es una tendencia que se mantiene

En materiales, Terrarosa insistió en priorizar superficies de fácil limpieza, resistentes a grasas, vapores y abrasivos, y con baja adherencia a la suciedad. La durabilidad es clave para que la inversión impacte de manera directa en el valor final de la vivienda.

En ese marco, los valores actuales del mercado se ordenan así:

• Cocina estándar de 20 m2: u$s12.000 a u$s13.000.

• Baño amplio de más de 6 m2: hasta u$s10.000.

• Grifería de bañera exenta: más de $2.000.000.

• Juego de ducha, bidet y lavatorio: $400.000 (premium +70%).

• Bacha: desde $100.000.

• Grifería estándar: desde $70.000.

• Inodoro de primera marca: desde $125.000.

Terrarosa concluyó: “Una obra se define por la planificación y la elección de materiales que perduran. Eso garantiza que la inversión se traduzca en valor y calidad de vida”.