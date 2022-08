Saldrán a subasta las joyas personales de Elvis Presley

Priscilla Presley, de 77 años, aseguró que decidió apoyar la subasta en parte porque estaba cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta. “Hay tanto producto por ahí que no es auténtico en absoluto y eso me preocupa”, dijo la actriz y empresaria. “Quiero saber con seguridad que eso va a ir a alguien que va a cuidar de ello, me encanta”.