Salió álbum de culto de Jonathan Richman

Para muchos, Jonathan Richman es uno de los grandes artistas de culto desde los 70 hasta los 90, y en su vasta carrera hay momentos culminantes como cuando antes de hacerse conocido armaba bandas informales donde tocaban -y muchas veces debutaban- músicos luego masivos, al participar de bandas icónicas de su época como The Cars y The Talking Heads. Para quienes, en cambio, sólo lo conocen por su aparición a manera de “coro griego” en la comedia con Cameron Diaz “Loco por Mary”, este álbum de 1976, debut oficial de Richman con su primera Banda los Modern Lovers, quizá sea el punto justo para conocer a un artista distinto y revolucionario que logró que el punk sea más un concepto que el sonido chirriante de otros de sus contemporáneos, por ejemplo los Sex Pistols. Aquí hay de todo, incluyendo letras infantiles y otras metafisicas, ciencia ficción hecha rock, y hasta covers de viejas glorias que influyeron en Richman como el “Back to the USA” de Chuck Berry. Este disco sin desperdicio viene en una de esas reediciones que sólo saben hacer los expertos de Rhino Records.