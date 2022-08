Show business

Disney+ estrena nueva versión de “Pinocho”

La nueva versión de la historia de Pinocho, esta vez en “live action”, estará disponible en la plataforma Disney+ a partir del 8 de septiembre. El film, dirigido por Robert Zemeckis, está protagonizado por Tom Handks en el papel de Gepetto. En el reparto también están Benjamin Evan Ainsworth, Lorraine Bracco, Cynthia Erivo y el italiano Giuseppe Battiston, que interpreta a Strómboli, el titirero malvado. La cantante Frances Alina interpreta “Una estrella cae”, la versión italiana de “When you wish upon a star”, canción cantada por el Hada Azul.

Inauguran espacio INCAA en mar chiquita

Con la presencia de autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, hoy se inaugurará el Espacio Incaa del partido de Mar Chiquita. La inauguración se realizará a las 20 en el Cine Teatro “Oscar Sestelo” de Coronel Vidal, con la presencia del intendente Jorge Paredi, el vicepresidente del Incaa en ejercicio de la Presidencia, Nicolás Batlle, y el coordinador de Espacios Incaa, Hernán De Zan. Esta nueva sala se suma a la red de espacios de exhibición y proyección de cine en todo el país que promueve la exhibición de cine nacional, y cuya cabecera es el cine Gaumont en CABA. Luego de la inauguración se proyectará, con entrada libre y gratuita, el film “Hijas de la comedia”, con Mercedes y Victoria Carreras, madre e hija actrices, que revelan en un documental su intimidad y los secretos del oficio.