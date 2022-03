"Chano" dio un show en Ituzaingó y generó preocupación en sus fans

“Chano” convocó a una multitud en el teatro Gran Ituzaingó que lo acompañó entonando los hits más conocidos de su autoría. Pero hubo quienes a través de redes sociales se alarmaron por la condición en la que se encontraba el músico.

En imágenes que se viralizaron por redes sociales, el artista se muestra tambaleante mientras interpreta “Loca”, una de las canciones más populares de Tan Biónica. De acuerdo al periodista Sebastián Tempone, fanáticas del músico cuestionaron que nadie se hubiera dado cuenta del estado en el cual se encontraba.

"Fans de Chano preocupados por la salud mental del cantante", advirtió el periodista y compartió el mensaje de una seguidora del músico. "¿Nadie se dió cuenta de que Chano no podía hacer un recital en ese estado? Un límite te pido. La salud mental importa más que dar un buen show", decía el tweet.

chano moreno charpentier.mp4 El video de Chano Moreno Charpentier en Ituzaingó.

Al mismo tiempo, una seguidora del show en Ituzaingó escribió: "La última vez que escuché mi himno nacional favorito fue en el Personal Fest 2016, anoche te volví a ver y escuchar. Pero por favor, Chano, dejate ayudar porque a todos nos dolió verte de esa forma, no eras vos, no era tu esencia".

El músico atravesó a mediados de 2021 un brote psicótico producto del consumo de drogas que casi termina con su vida, luego de que un policía le disparase en el estómago aduciendo que “Chano” portaba un cuchillo y había intentado atacarlo. Luego de su derivación al hospital, estuvo en grave estado y al borde de la muerte.

"Días antes del accidente empecé a consumir alcohol y sustancias, y no me acuerdo nada. Te juro que iba a comprar sustancias llorando y no podía parar”, relató tiempo después el cantante en el programa de Juana Viale.

Y agregó: “Mi mamá quería internarme y yo no estaba de acuerdo. Y al otro día, hizo lo mismo. Yo no quería, pero después de eso no me acuerdo más, estaba en una especie de blackout”, apuntó.

Una vez dado de alta del hospital, el cantante fue trasladado a una clínica psiquiátrica, donde hizo una rehabilitación por su consumo de drogas. Poco tiempo después de su salida, el músico anunció una serie de shows que llamaron la atención producto del público, ya que se presumía que su vuelta a los escenarios podía demorar más tiempo.

"Gracias a Dios por resucitarmey gracias a la vida por dejar entrar mi música en ustedes. Una hermosa forma de eternidad. Feliz año para todos", escribió en Twitter apenas iniciado el año 2022.