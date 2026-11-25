Stickers de WhatsApp con audio: paso a paso de como hacerlos + Agregar ámbito en









La herramienta suma clips de voz, frases o efectos de hasta 10 segundos a los stickers de WhatsApp, con audio apagado por defecto y despliegue gradual.

Los nuevos stickers se crean desde el editor interno de WhatsApp y el audio solo suena al interactuar con el.

La llegada de los stickers con audio a WhatsApp amplía las alternativas en chats individuales y grupales sin recurrir a aplicaciones externas. Este formato combina imágenes o animaciones con fragmentos breves de voz, frases, canciones o efectos sonoros que se reproducen al tocar el contenido.

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La nueva función avanza de forma escalonada y no se habilita al mismo tiempo en todas las cuentas ni en todos los equipos. Su disponibilidad depende del ritmo de liberación, del sistema operativo y de las pruebas en curso.

Paso a paso: cómo hacer tus propios stickers con sonido en WhatsApp El proceso se realiza desde el editor integrado de WhatsApp, tanto al partir de una imagen de la galería como al convertir un video corto en un sticker animado:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal Tocar el ícono de emojis o stickers junto al campo de mensaje y seleccionar la opción para crear un sticker Elegir una foto o un video corto de la galería del celular (si es video, esperar su conversión a sticker animado) Pulsar el ícono de ondas de sonido o el botón de audio dentro del editor Grabar una voz o frase al momento, importar un archivo de audio del teléfono, aplicar un efecto disponible o conservar parte del sonido original del video Recortar el fragmento deseado, revisar la vista previa y presionar enviar para compartirlo en la conversación La duración máxima varía según el formato: los audios grabados o importados admiten hasta 10 segundos con recorte, mientras que los stickers animados creados a partir de videos contemplan conservar hasta cinco segundos del sonido original.

Según las pruebas realizadas en las versiones beta de Android y iOS, el audio puede reproducirse tres veces seguidas antes de detenerse de manera automática junto con la animación, y tanto las imágenes como los sonidos cuentan con cifrado de extremo a extremo.

Por qué en algunos celulares aún no aparecen los stickers con sonidos El despliegue se realiza de manera gradual y limitada, por lo que no todos los usuarios reciben la función de inmediato. Según informaron, la activación comenzó a extenderse este miércoles 25 de noviembre entre usuarios de la versión beta 2.26.47.1 de Android y la 26.46.10.70 de iOS. Incluso quienes aún no tienen habilitado el editor pueden, en algunos casos, recibir, guardar y reenviar stickers con audio compartidos por otros contactos, mientras se mantiene la app actualizada desde Google Play o App Store. Cómo desactivar el sonido de esta nueva función Si bien no figura un interruptor o ajuste dentro de WhatsApp para desactivar por completo la herramienta, la novedad de la aplicación fue diseñada para que el audio permanezca desactivado de forma predeterminada y no se reproduzca automáticamente al entrar a un chat. Cada sticker con sonido incluye un pequeño ícono de volumen que permite identificar la pista asociada. Para evitar reproducciones en lugares de trabajo, reuniones o espacios públicos, se recomienda evitar pulsar el ícono de sonido, bajar el volumen multimedia del celular o mantener el dispositivo en modo silencioso, ya que la reproducción depende de una acción voluntaria del destinatario.

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