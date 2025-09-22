Apple Watch: esta nueva función con Inteligencia Artificial permitirá controlar la presión







Descubrí cómo funciona esta importante herramienta que ayudará a los usuarios a preservar su salud.

Apple estrenó su nuevo modelo de relojes, Apple Watch 11. Apple

Recientemente el gigante de tecnología Apple anunció la nueva camada de sus relojes Apple Watch. Esta llega con una gran cantidad de novedades, pero una de las más destacadas se relaciona con una función que permitirá a sus usuarios observar su presión arterial gracias a la Inteligencia Artificial.

Esta herramienta será especialmente útil para controlar la hipertensión. Esta es causada por varios motivos, pero la mayoría se relacionan con el sedentarismo y la mala alimentación. Por otro lado, también será de gran utilidad para detectar bajas de presión, causadas por deshidratación, pérdida de sangre, problemas cardíacos, entre otras razones.

Apple Watch 11: de qué trata la nueva función que mide la presión apple watch 5.jpg Apple

Durante mucho tiempo, la compañía manifestó sus deseos de poder detectar la presión arterial. Gracias a la IA, lograron su cometido, ya que la utilizaron para clasificar los datos de más de 100.000 participantes de un estudio sobre el corazón y el movimiento. De esta manera, lograron encontrar características comparables entre las mediciones tradicionales y las realizadas por el dispositivo.

El Apple Watch 11 no mostrará cuánta presión tiene su usuario, sino que enviará alertas cuando se detectan indicios de presión alta o baja. Este recopila la información del sensor óptico de frecuencia cardíaca para analizar cómo responden los vasos sanguíneos de un usuario a los latidos del corazón.

Este dispositivo salió a la venta el pasado viernes y tiene un costo de desde 399 dólares con el acabado de aluminio y de 699 dólares con el de titanio. Según la misma empresa, el Apple Watch 11 es la mejor manera de cuidar la salud de los usuarios. Además del control de la presión, también ofrece utilidades para mejorar el sueño.

