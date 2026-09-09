Presentación iPhone 18: cuándo es, hora y dónde ver el evento del año de Apple

Apple realizará este 9 de septiembre su evento anual desde Cupertino. John Ternus debutará como CEO con la presentación del iPhone 18 Pro y del primer iPhone plegable de la compañía.

Apple realizará este miércoles 9 de septiembre de 2026 una nueva edición de su tradicional evento de lanzamientos desde Apple Park , en Cupertino, California . Como ocurre cada septiembre, la compañía aprovechará la previa de la temporada de compras de fin de año para presentar su nueva generación de dispositivos.

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El evento comenzará a las 10:00 de California. Estos son los horarios en distintos países:

La compañía transmitirá en vivo toda la presentación a través de su canal de YouTube. Se espera que la misma tenga una duración de 2 horas y podrá verse en el canal oficial de Apple en la mencionada plataforma:

En la previa, se espera que la principal novedad del evento sea el primer iPhone plegable de Apple, conocido internamente como iPhone Ultra . El dispositivo tendrá una pantalla interior de gran tamaño y otra exterior más pequeña . Cerrado, su formato sería similar al de un pasaporte.

Chip A20 Pro.

Módem C2 desarrollado por Apple.

Cámaras estándar y ultra gran angular, sin teleobjetivo.

Touch ID.

Funciones de multitarea con pantalla dividida.

Una nueva bisagra diseñada para reducir la visibilidad del pliegue.

El equipo se ofrecería en versiones de colores claros y oscuros.

MacRumors, un sitio especializado que acertó en filtraciones anteriores sobre productos de Apple, aseguró: "El primer iPhone plegable de Apple podría costar casi el doble que el iPhone 17 Pro Max".

Según ese medio, el precio inicial sería de u$s2.000. Otras estimaciones de Ming-Chi Kuo, Mark Gurman y UBS ubican el dispositivo entre u$s1.800 y u$s2.500, mientras que IDC proyecta que algunas configuraciones podrían alcanzar los u$s3.000.

El evento también servirá para presentar la nueva familia iPhone 18 Pro, el primer lanzamiento de esta línea bajo la conducción de Ternus. En diseño, mantendrá una estética similar a la generación anterior, aunque incorporará dos nuevos colores: azul claro y rojo oscuro. Las principales mejoras estarán en el hardware:

Procesador A20 Pro.

Módem C2 propio.

Mayor autonomía.

Cámaras de vapor rediseñadas para mejorar la disipación del calor.

El iPhone 18 Pro Max sumaría un diafragma mecánico para ajustar la iluminación y la profundidad de campo.

Por último, también serán presentados en sociedad los Apple Watch Series 12 y Ultra 4 que incorporarán nuevos colores y correas, mejoras en salud y actividad física, y componentes preparados para la nueva versión de Siri basada en inteligencia artificial. Además, Apple probó un sensor de frecuencia cardíaca de medición continua que funcionará durante todo el día, incluso fuera de los entrenamientos.

También llegarán los AirPods 5, disponibles en una versión estándar y otra con cancelación activa de ruido. La variante con cámaras integradas para funciones de IA todavía no será presentada.

Por su parte, el Apple TV mantendrá prácticamente el mismo diseño, aunque recibirá un procesador más potente, mejoras en el control remoto y compatibilidad con las nuevas funciones de Siri impulsadas por inteligencia artificial.

El HomePod mini seguirá la misma estrategia: conservará su aspecto exterior, pero actualizará su hardware con un chip de mayor rendimiento.