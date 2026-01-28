Reino Unido propuso que los sitios web puedan rechazar ser parte de los resúmenes de IA de Google

Se trata de una iniciativa de la Autoridad Británica de la Competencia (CMA, en inglés). Así, los sitios web podría elegir rechazar que sus contenidos sean utilizados en la función "Vistas generales de IA" de Google.

La Autoridad Británica de la Competencia propuso que los sitios web puedan rechazar ser utilizados en la función "Vistas generales de IA" de Google.

Reino Unido propuso que los sitios web puedan rechazar que sus contenidos se utilicen para los resúmenes que ofrece la inteligencia artificial (IA) de Google ante la consulta de usuarios. La iniciativa será sometida a consulta pública hasta fines de febrero y también le exige a la compañía que adopte " medidas concretas para garantizar que el contenido esté correctamente atribuido".

La Autoridad Británica de la Competencia (CMA, en inglés) propuso este miércoles permitir a sitios web rechazar que sus contenidos sean utilizados en la función "Vistas generales de IA" de Google.

Esta propuesta, que ahora se someterá a consulta pública hasta el 25 de febrero, se produjo luego de que la compañía fuera designada en octubre de 2025 como "empresa estratégica en el mercado" de pesquisas en línea, debido al dominio de su motor de búsquedas, lo que la somete a normas más estrictas.

Los editores de sitios web, y en particular los de medios de comunicación, reprochan a la IA el saqueo de sus contenidos sin remuneración para alimentar sus modelos. También acusan a los resúmenes generados por IA en las búsquedas de desalentar consultas de sus páginas originales, lo que reduce su tráfico y sus ingresos publicitarios

La propuesta de la CMA sostiene que "l os editores podrán negarse a que sus contenidos se utilicen para alimentar funciones de IA como las 'Vistas generales de IA' o para entrenar modelos de IA fuera de la búsqueda de Google".

buscador google en argentina

"Google también deberá adoptar medidas concretas para garantizar que el contenido de los editores esté correctamente atribuido en los resultados generados por IA", añadió el texto. Según el regulador, el 90% de las búsquedas se realizan a través de Google en Reino Unido y más de 200.000 empresas británicas se publicitan en la plataforma.

Así, insistieron en que "todo nuevo control debe evitar perturbar la búsqueda de una manera que conduzca a una experiencia fragmentada o confusa para los usuarios", comentó el responsable de productos de Google Ron Eden, quien subrayó que la empresa ofrece a los editores "una gama de controles para gestionar la forma en que su contenido aparece en la búsqueda".

Entre sus otras propuestas, la CMA sugiere mostrar una pantalla que facilite el cambio del motor de búsqueda predeterminado y establecer normas que garanticen una clasificación equitativa de los resultados, algo que Google debería poder demostrar.

La regulación británica que permite designar a "empresas estratégicas en el mercado" se inspira en el Reglamento Europeo de Mercados Digitales, que deben respetar en la UE un puñado de gigantes tecnológicos, entre ellos Apple, Google y Meta, y que pretende poner fin a sus abusos de posición dominante.

Google pagará u$s68 millones por denuncias de violación de privacidad con su asistente de voz

Google cerró un acuerdo por u$s68 millones para poner fin a una demanda colectiva en la que se la acusaba de vulnerar la privacidad de usuarios de teléfonos inteligentes a través de su asistente activado por voz. El entendimiento preliminar fue presentado el viernes por la noche ante el tribunal federal de San José, California, y quedó sujeto a la aprobación de la jueza de distrito Beth Labson Freeman.

La acción judicial fue impulsada por usuarios que sostuvieron que Google —filial de Alphabet— grabó y compartió conversaciones privadas sin autorización, luego de que el Asistente de Google se activara de manera involuntaria. Según la demanda, esos registros habrían sido utilizados para enviar publicidad dirigida.