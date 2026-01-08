Google lanzará una nueva actualización para Gmail con nuevas funciones de IA: cuáles son y cómo funcionan + Seguir en









Google sumó funciones de inteligencia artificial a Gmail para mejorar la escritura, resumir correos y organizar tareas, en un giro clave para sus más de 3.000 millones de usuarios.

Gmail incorpora herramientas de inteligencia artificial diseñadas para mejorar la redacción, resumir correos y organizar tareas diarias.

Google incorporó nuevas funciones de inteligencia artificial a Gmail con el objetivo de convertir el servicio de correo electrónico más utilizado del mundo en un asistente personal capaz de redactar mensajes, resumir información clave y sugerir tareas, en una de las actualizaciones más ambiciosas desde su lanzamiento hace casi 22 años.

La compañía anunció las novedades este jueves y marcó un punto de inflexión para una plataforma que hoy supera los 3.000 millones de usuarios en todo el mundo y se volvió tan cotidiana como el propio buscador de Google. En una primera etapa, las herramientas estarán disponibles solo en inglés y dentro de Estados Unidos, aunque la empresa aseguró que se expandirán a otros países e idiomas a lo largo del año.

Redacción asistida y búsquedas inteligentes en la bandeja de entrada Una de las funciones centrales será “Ayúdame a escribir”, una herramienta diseñada para aprender el estilo de redacción de cada usuario. A partir de ese aprendizaje, la IA podrá personalizar correos electrónicos y ofrecer sugerencias en tiempo real para mejorar el tono, la claridad o la estructura de los mensajes.

Inteligencia Artificial Las nuevas funciones de IA se integran al correo electrónico más usado del mundo y buscan convertirlo en un asistente personal. FreePik.es Además, Google habilitará para los suscriptores de sus planes pagos Pro y Ultra una función que replica los Resúmenes de IA integrados en su buscador desde 2023. Esta opción permitirá realizar preguntas conversacionales directamente en la barra de búsqueda de Gmail y obtener respuestas inmediatas a partir de la información almacenada en la bandeja de entrada.

Bandeja de entrada con IA y listas de tareas automáticas Otro de los desarrollos destacados es la llamada “Bandeja de entrada de IA”, que comenzará a implementarse de forma limitada entre un grupo de “probadores de confianza” en Estados Unidos. Cuando está activada, la función analiza los correos recibidos y propone listas de tareas o temas relevantes que el usuario podría querer atender.

Todas estas herramientas están impulsadas por Gemini tres, el último modelo de inteligencia artificial de Google, lanzado a fines del año pasado. La actualización fue presentada como un intento de transformar la búsqueda en un “socio de pensamiento” y tuvo un impacto inmediato en la industria, al punto de generar preocupación entre competidores del sector. Gemini Google Inteligencia Artificial Google apuesta por Gemini 3 para potenciar Gmail con respuestas automáticas, resúmenes inteligentes y sugerencias personalizadas. Riesgos, privacidad y promesas de Google La integración de más IA en Gmail también abre interrogantes. Un mal funcionamiento podría derivar en correos mal redactados o información engañosa, aunque Google recordó que los usuarios pueden revisar los mensajes o desactivar las funciones cuando lo deseen. También resurgen los debates sobre privacidad, ya que la IA necesita analizar el contenido de las bandejas de entrada para funcionar. La empresa aseguró que esos datos no se utilizarán para entrenar los modelos de Gemini y que se implementó una barrera de “privacidad de ingeniería” para mantener la información protegida. El desafío no es nuevo para Gmail, que ya enfrentó críticas en el pasado por el uso de anuncios dirigidos. Esta vez, Google apuesta a que la inteligencia artificial convierta al correo electrónico en una herramienta más inteligente, sin repetir viejos conflictos.