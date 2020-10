Los 5 mejores videojuegos gratis para celulares Android

Multa récord de €4.300 millones a Google en Europa por posición dominante de Android Los mejores juegos disponibles para celulares Android.

Los 5 mejores juegos gratis para tu celular

Tetris

Empezamos la lista con el aclamado y eterno clásico de Tetris, un juego que se volvió a reinventar en 2020 para recuperar esa popularidad que supo tener en el pasado. A pesar de no ser un “videojuego nuevo” literalmente, este nuevo estreno, lanzado el pasado 3 de octubre, actualiza completamente la forma de jugarlo, con modos de juego competitivos, torneos oficiales y hasta una opción multijugador que era impensada en el pasado en el mundo del Tetris.

El juego se reestrenó este año luego de permanecer por casi 15 años en la empresa Electronic Arts, que recién hace un par de meses decidió ceder la licencia y borrar sus propias versiones del legendario videojuego. El mismo pesa 127 megabytes y más de 1 millón de descargas en Android.

Tetris está disponible para celulares Android desde el pasado 2 de octubre.

TeamFight Tactics

Durante este año la exitosa empresa Riot Games, creadora del League of Legends, decidió saltar al mundo de los videojuegos para celulares con dos éxitos instantanes. Por un lado está Legends of Runterra, un juego relativamente nuevo y con una complejidad que no lo introduce en esta lista, y por el otro esta TeamFight Tactics, un “autochess” donde uno colecciona personajes y lucha contra los equipos del otro, buscando ganar las partidas desde antes que estas comiencen.

El videojuego fue muy bien recibido, tanto por fanáticos del LoL como por nuevos jugadores, y ya cuenta con más de cinco millones de descargas en Android y pesa solo 54 megas.

TFT.JPG Google Play Store

Idle Digging Tycoon

Tras dos videojuegos con mucha jugabilidad y apuntados para gente que le gusta estar activa mientras juega, pasamos al nuevo género de moda en los celulares, el “Idle Tycoon”, donde uno solo tiene que entrar al juego y clickear la pantalla para ver como va avanzando la historia.

La fórmula, simple pero eficaz, se ve reflejada a la perfección en Idle Digging Tycoon, donde nos ponemos en el rol de un jefe que le “ordena a sus trabajadores construir distintas cosas”, mientras compra distintas mejoras para acelerar la construcción. La popularidad es tal que tiene más de 10 millones de descargas desde su estreno hace menos de tres semanas.

Idle Diggin Tycoon.JPG Google Play Store

Trick me

Seguimos con los videojuegos de diseño más simple con Trick Me, un puzzle que plantea diferentes desafíos con el objetivo de ejercitar la mente y ver las cosas desde otra perspectiva, usando el pensamiento lateral. El juego cuenta con más de 1 millón de descargas y pesa solo 77 megas, mientras que sus gráficos simples permiten que se juegue en casi cualquier dispositivo.

Trick Me.JPG Google Play Store

Genshin Impact

Volvemos a los videojuegos complejos con este último, Genshin Impact es un Role Playing Game (RPG) de mundo abierto desarrollado por la empresa china, con sede en Shanghai, miHoYo. El juego, estrenado el pasado 31 de agosto, permite crear un personaje desde casi cero y explorar el mundo casi de forma libre, siguiendo una historia no lineal con muchas referencias al mundialmente conocido “anime” (Animación japonesa). Hasta la fecha tiene más de 5 millones de descargas y pesa 136 megas.

Gengish Impact.JPG Google Play Store

Bonus

A modo de “bonus track” dejamos dos juegos que no son nuevos en el mundo de los videojuegos para celular, pero si tienen novedades que valen la pena revisar. Por un lado está Mario Kart Tour, el clásico de las carreras de Nintendo, que reveló su nueva función multijugador después de una larga espera. Por el otro tenemos a Fornite, el popular videojuego “Battle Royale” que por primera vez está disponible para descargar desde el Google Play Store (y que por disputas con Apple ya no está disponible para los dispositivos iOS).